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El comunicado de Ignacio Ruglio contra lo que para él es "un banderazo político por dinero" previsto para hoy en la sede de Peñarol

El presidente aurinegro no estará en el momento que se lleve a cabo, debido a que estará con el plantel en Maldonado

3 de noviembre de 2026 15:43 hs
Ignacio Ruglio&nbsp;

Ignacio Ruglio 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, reaccionó en las primeras horas de la tarde de este martes con un estado de Whatsapp diferente a los normales, ya que el mismo tiene una extenso comunicado en la cual explica que en dicha jornada se producirá en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, la sede aurinegra, "un banderazo político".

El mismo fue convocado a través de redes sociales y en el momento en el que se llevará a cabo la reunión del consejo directivo de la institución.

En medio del momento que se vive previo a las elecciones del club que serán el próximo sábado 12 de diciembre, Ruglio mostró su punto de vista.

Lo que escribió Ignacio Ruglio sobre el banderazo

Ignacio Ruglio se expresó en su estado de Whatsapp sobre el banderazo previsto por los hinchas de Peñarol para este martes a la tarde.

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En su comunicado indicó: "Estimadas socias y estimados socios de Peñarol: Hoy, a las 19:30, se ha convocado un banderazo político en el Palacio Peñarol. La convocatoria se ha difundido de forma anónima y sus organizadores no se han identificado públicamente. Lamento no poder estar allí, ya que acompañaré al plantel de Peñarol durante la primera cena de la pretemporada de cuatro días que el equipo realizará en Maldonado", comenzó escribiendo el presidente carbonero.

Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio

Y continuó: "¿Por qué digo que se trata de un banderazo político? Porque nunca había visto que, a falta de dos fechas para el final del Campeonato Uruguayo y con Peñarol dos puntos por delante en la Tabla Anual, algunas personas convocaran a un banderazo político en lugar de apoyar al equipo hasta el final, justo cuando más necesitamos estar unidos para ser campeones. En lo que va de 2026, se han disputado tres campeonatos oficiales, de los cuales Peñarol ha ganado dos:

* Supercopa 2026: Peñarol se consagró campeón en una final clásica.

* Torneo Apertura 2026: Racing se consagró campeón.

• Torneo Intermedio 2026: Peñarol se consagró campeón.

También se han disputado tres clásicos en lo que va de 2026:

* Supercopa 2026: Peñarol ganó la final clásica.

* Torneo Apertura 2026: Peñarol ganó en el Parque Central. Fue el primer triunfo clásico de Peñarol como visitante en un encuentro disputado únicamente con público del equipo local.

• Torneo Clausura 2026: perdimos en casa.

En resumen, ganamos dos clásicos y perdimos uno".

El presidente de Peñarol continuó con su comunicado: "En 2026 ganamos la Liga de Básquetbol después de 44 años. Peñarol invirtió cerca de cinco millones de dólares durante cuatro años para alcanzar este logro. Actualmente, también lideramos la Liga de Básquetbol 2026/2027, con un equipo que está en condiciones de pelear por el bicampeonato. Es decir, a la fecha de este banderazo político, Peñarol lidera la Tabla Anual de fútbol y también la Liga de Básquetbol. En 2026, Peñarol completó el pago del 100% de la ficha de Leo Fernández (27 años), la más costosa de la historia del Club. Lo hizo un año antes del plazo acordado con Toluca. También en 2026, Peñarol adquirió la ficha de Matías Arezo (23 años). Se trata de la segunda ficha más costosa de la historia del Club".

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

"2026 también está siendo un gran año para las divisiones formativas del Club. Hace un mes, Peñarol mostró una clara superioridad en los clásicos disputados en esas categorías. Además, este año pelea por el tricampeonato uruguayo de Tercera División y actualmente ocupa el primer puesto. Hace un mes, el equipo femenino de Peñarol se consagró campeón del último torneo disputado. Peñarol mantiene al técnico Diego Aguirre al frente del primer equipo. Diego nos ha dado muchísimo a lo largo de su trayectoria como futbolista y técnico de Peñarol, y no es un técnico más. Como presidente, trabajo para que el Club cuide a sus ídolos, respete los contratos y contribuya a que Diego pueda despedirse de Peñarol como campeón. Por supuesto, quisiéramos tener ya asegurado el Campeonato Uruguayo y haber tenido una mejor participación en la Copa Libertadores este año", indicó.

Y finalizó: "Sin embargo, resulta llamativo que algunas personas organicen banderazos políticos por dinero en un año en el que Peñarol lidera y en el que deberíamos estar unidos para ser campeones, a pesar de que muchas cosas han salido muy bien y el Club marcha primero tanto en fútbol como en básquetbol. Hoy cenaré con el plantel y no podré estar en el Palacio Peñarol durante este banderazo político. Sepan, sin embargo, que quienes somos verdaderos hinchas siempre hemos empujado juntos para apoyar al Club y verlo campeón, incluso cuando no estamos de acuerdo con algunas decisiones. ¿Las personas que lideran estas instancias políticas realmente entienden qué es lo que más necesita hoy nuestra institución? ¿Realmente pensamos que esta acción política contribuirá a alcanzar el objetivo deportivo de ser campeones? ¿Estamos realmente priorizando a Peñarol y manteniendo el foco en el resultado deportivo? Ya habrá tiempo para la política; hoy son tiempos deportivos, en los que el empuje de todos aporta más fuerza que la chicana política de ocasión. ¡Viva siempre Peñarol! Juan Ignacio Ruglio".

Aquí se puede ver su posteo:

El extenso comunicado de Ignacio Ruglio por el banderazo organizado por hinchas de Pe&ntilde;arol

El extenso comunicado de Ignacio Ruglio por el banderazo organizado por hinchas de Peñarol

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