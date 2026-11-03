José Mourinho recuperó a Federico Valverde para este miércoles por Champions League, aunque persiste la duda sobre su titularidad tras su lesión

Real Madrid emprendió viaje rumbo a Grecia con un objetivo claro: sumar de a tres ante el AEK Atenas este miércoles, en el marco de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Tras consolidar su buen momento en el plano local, el equipo que dirige José Mourinho busca trasladar esa solidez a la máxima competición continental y afianzarse en los puestos de vanguardia del torneo, con Federico Valverede en la nómina.

La gran novedad en la nómina de viajeros es justamente la reaparición del uruguayo.

Federico Valverde, pieza clave en el esquema de Real Madrid por su despliegue físico y versatilidad táctica, vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico de José Mourinho tras perderse la victoria del último domingo por 3-0 frente a Racing de Santander por LaLiga de España.

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Aquella ausencia fue producto de las molestias físicas que lo obligaron a retirarse lesionado en el clásico ante Barcelona disputado una semana antes.

Pese a haber recibido el alta para subirse al avión y figurar dentro de la lista oficial de convocados, la presencia de Valverde desde el arranque en la oncena inicial no está garantizada, justamente por volver tras una lesión.

Mourinho y su cuerpo médico evaluarán su respuesta física hasta último momento en los entrenamientos previos en suelo ateniense antes de decidir si irá desde la partida o si esperará su turno en el banco de relevos.

De este modo, la Casa Blanca afronta un exigente reto europeo con el alivio de haber recuperado a uno de sus referentes, pero con la prudencia lógica respecto a su rodaje.