Con tres olímpicos, Uruguay buscará en Brasil la clasificación al Mundial de vela: los 10 integrantes del equipo celeste

Uruguay buscará clasificar nuevamente al Mundial de vela , la Star Sailors League Gold Cup (SSL Gold Cup), con una selección integrada por diez deportistas uruguayos, entre los que destacan Hernán Umpierre y Fernando Diz, representantes celestes en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzaron la medal race de la clase 49er.

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La delegación viajará a Río de Janeiro, Brasil, este martes y comenzará sus entrenamientos el jueves, con cinco jornadas de preparación previstas antes de afrontar las regatas clasificatorias, que se desarrollarán entre el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre .

Uruguay integrará el grupo H junto con Antigua y Barbuda, Venezuela y Puerto Rico . De los cuatro participantes, dos conseguirán la clasificación a la fase final de la SSL Gold Cup, una competencia que reúne a selecciones nacionales y busca consagrar al mejor equipo del mundo.

La selección uruguaya tendrá dos oportunidades para obtener su lugar en la fase final del Mundial.

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El sistema establece que el ganador del grupo H conseguirá la clasificación directa. Por su parte, los equipos que terminen en el segundo y tercer puesto disputarán una regata definitoria, mano a mano, cuyo vencedor también accederá al Mundial.

De esta manera, dos de las cuatro selecciones del grupo obtendrán su pasaje a la SSL Gold Cup.

En caso de lograr la clasificación, Uruguay disputará la primera ronda de la fase mundialista entre el 18 y el 23 de noviembre.

El camino hacia la SSL Gold Cup contempla la participación de 66 naciones que buscan acceder a los 40 lugares disponibles en la fase final.

Hernán Umpierre y Fernando Diz, los olímpicos que lideran a Uruguay

Dos de las principales figuras de la selección uruguaya son Hernán Umpierre y Fernando Diz, quienes competirán como timonel y táctico, respectivamente.

Ambos representaron a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase 49er, donde consiguieron acceder a la medal race, la regata reservada para las 10 mejores tripulaciones de la competición.

En agosto de este año ganaron la medalla de bronce del Grand Slam de Los Ángeles en la misma cancha en que se disputarán los Juegos Olímpicos de 2028.

Su trayectoria conjunta incluye además el título de campeones europeos de 49er y haber alcanzado el primer puesto del ranking mundial de la clase a mediados de 2026.

La experiencia compartida en competencias internacionales constituye una de las principales fortalezas de Uruguay para afrontar el desafío en Río de Janeiro.

Umpierre tendrá la responsabilidad de conducir la embarcación, mientras que Diz estará a cargo de las decisiones tácticas, una combinación de funciones que ambos conocen por su extensa trayectoria como compañeros de equipo.

Una tripulación con experiencia olímpica y en las principales competencias internacionales

Además de Umpierre y Diz, el equipo uruguayo contará con otros ocho integrantes, que cumplirán diferentes funciones a bordo.

Entre ellos se destaca Dominique Knüppel, quien ocupará la posición de proa y cuenta con experiencia en algunas de las competencias más importantes de la vela internacional.

Knüppel participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la clase Nacra 17, con Pablo Defazio como timonel, además de competir en The Ocean Race, TP52 Super Series y campeonatos mundiales de embarcaciones Maxi.

La selección combina deportistas jóvenes con otros de amplia trayectoria internacional y presenta un promedio de edad de 36 años.

Santiago Silveira, multicampeón nacional de clase snipe, campeón sudamericano de la clase y protagonista de dos campañas olímpicas donde quedó muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos en clase 49er es otra de las figuras de Uruguay.

Federico Waksman, dedicado en los últimos años a los cruces oceánicos de regatas en aventuras extremas, es también otra presencia de peso en la delegación celeste.

Los 10 integrantes de la selección uruguaya de vela

La tripulación que representará a Uruguay en Río de Janeiro estará integrada por:

Fernando Diz: táctico.

Hernán Umpierre: timonel.

Fernando Taboada: ajuste de vela mayor (main trimmer).

Federico Waksman: trimmer.

Santiago Silveira: trimmer.

Juan Pedro Coll: grinder.

Federico Caballero: encargado de maniobras (pit).

Juan Real de Azúa: mid bow, función de apoyo en las maniobras de proa.

Dominique Knüppel: proa (bow).

Victoria García: floater, función de apoyo en distintas maniobras.

Qué es la SSL Gold Cup, el Mundial de vela al que apunta Uruguay

La Star Sailors League Gold Cup es una competencia internacional que enfrenta a selecciones nacionales de vela y busca establecer un formato mundialista similar al de otros deportes colectivos. Uruguay ya participó en Suiza, en 2022.

Los equipos compiten en embarcaciones SSL47, diseñadas para reunir a tripulaciones de varios integrantes y permitir que las selecciones se enfrenten en condiciones equivalentes.

La competición tuvo sus primeras etapas de desarrollo en Grandson, Suiza, donde Uruguay también estuvo presente, mientras que la primera fase final se disputó en Gran Canaria, España, en 2023.

A diferencia de las clases olímpicas, en las que las embarcaciones suelen ser tripuladas por uno o dos deportistas, la SSL Gold Cup exige una coordinación colectiva entre los distintos puestos de la embarcación.

Para Uruguay, el desafío será trasladar la experiencia de sus principales regatistas a una tripulación de diez integrantes y conseguir uno de los dos lugares que estarán en juego en Río de Janeiro.

Con cinco jornadas de entrenamiento previstas antes de la competencia, el equipo celeste intentará aprovechar la experiencia de sus olímpicos y la trayectoria internacional del resto de la tripulación para asegurar su presencia entre las selecciones que disputarán el Mundial de vela.