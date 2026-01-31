Crioula ganó la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur donde Punta del Este se vistió con sus mejores galas en la vela

El Yacht Club Punta del Este fue nuevamente protagonista de uno de los eventos más relevantes del calendario náutico internacional al recibir y coorganizar la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur 2026 de vela , que culminó con la tradicional Vuelta a la Isla Gorriti, en un marco deportivo y social de excelencia.

El campeonato, disputado en Punta del Este, Uruguay, reunió a las fórmulas ORC y ORC Sportboat y fue coorganizado por el Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del Este, con el auspicio de Rolex, reafirmando el prestigio de esta competencia y el posicionamiento del principal balneario del país como sede natural de grandes eventos náuticos.

La actividad comenzó el sábado 24 de enero con la emblemática Regata Buenos Aires–Punta del Este, que este año celebró el 75º aniversario de su primera edición , disputada en 1951, uniendo dos ciudades históricamente ligadas por la vela oceánica.

En esta edición participaron 50 embarcaciones y más de 450 tripulantes , provenientes de Argentina, Uruguay y Brasil , quienes ofrecieron un espectáculo deportivo de alto nivel a lo largo de todas las jornadas del circuito.

El cierre del campeonato tuvo lugar en la bahía de Punta del Este con la tradicional Vuelta a la Isla Gorriti, que este año presentó un nuevo recorrido de aproximadamente 17,5 millas náuticas.

La jornada se desarrolló bajo condiciones ideales: cielo despejado y viento del sector ESE, que fue incrementando su intensidad hasta alcanzar los 15/16 nudos, manteniéndose estable hasta el final de la regata, acompañada por una destacada presencia de público en el agua y en la costa.

La ceremonia de entrega de premios se realizó en las instalaciones del Yacht Club Punta del Este, donde se reconoció a los ganadores y premiados de la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur 2026, en un clima de camaradería y confraternización entre tripulaciones y autoridades.

Todos los ganadores de la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur 2026

En la fórmula ORC 1-División Performance, el campeón general del circuito resultó ser el barco Crioula de Eduardo Plass quien obtuvo además el premio principal: un reloj Rolex.

Se trata de un barco brasileño que es el antiguo Provezza IX, un diseño de Vrolijk bien optimizado y cuenta con un equipo que nació en 2010 en la clase Soto 40 con el que navegaron hasta 2021.

El segundo puesto fue para el barco argentino Sandokan de Carlos Belchor Costa.

En tercer puesto culminó otro barco del Yacht Club Argentina, MAC, de Fernando Chain, ganador asimismo de la Regata Vuelta a la Isla Gorriti en la categoría.

En División Cruiser Racer–Clase ORC 1 el ganador fue América del Sur de de Pablo Mafei.

En Clase ORC 2–División Performance se impuso Llanera de David Said, ganador de la división y de la Regata Vuelta a Gorriti.

Fue segundo Mad Max Rock Haus de Augusto Cortina y tercero Blue Cross & Blue Shield del Yacht Club Uruguayo, ganador además de la División Cruiser Racer ORC 2.

En División ORC 90–Clase ORC 2 el campeón fue Coni M, de Gabriel Terrado.

En Clase ORC 3–División Cruiser/Racer se impuso Mago de Nicolás Bartolucci, ganador de la división y de la Regata Vuelta a la Isla Gorriti.

Ladino, de Francisco Hariri, fue segundo y Misterio 1, de Juan Carlos Benítez, tercero.

En División Performance–Clase ORC 3 el ganador fue Panic Attack de Favio Bollorino.

En ORC Sportboat ganó el Pantera, de Guillermo Pla y Fernando Castro, que también resultó ganador del circuito y de la Regata Vuelta a Gorriti.

Coyote, de Berenbau/Siedemburg fue segundo y Rus Ecto 1, de Guillermo Vallarino y Eduardo Parra, tercero.

Los premios especiales de la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur 2026

La Copa Buque Correo–Cinta Azul del Campeonato también la ganó Crioula, de Eduardo Plass, por haber resultado ganador de la Regata Buenos Aires-Punta del Este que es la tradicional competencia que abre la Copa Rolex

Como barco del puerto más lejano fue distinguido Saci, de Mauro Dottori y Fabio Cotrim.

La mejor tripulación femenina distinguida fue la de Cutty Sark integrada por Florencia Bellini, Alzola, Santos, García y Rinaldi.

El premio a tripulante más joven fue otorgado a Gregorio Belli de Double Black y a Felipe Hariri de Ladino.

La Copa Rolex Circuito Atlántico Sur 2026 volvió a poner en valor a la bahía de Punta del Este y al Yacht Club Punta del Este como escenario privilegiado para la vela internacional, combinando tradición, hospitalidad, excelencia organizativa y deporte de alto nivel.

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de Uruguay, la Dirección Nacional de Hidrografía y la Intendencia Departamental de Maldonado.