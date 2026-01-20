Arranca la Semana de Clásicos y Punta del Este se convierte en el foco de atracción de la vela sudamericana

La Semana de veleros clásicos comenzó este martes en Punta del Este con la participación récord de 37 embarcaciones inscriptas. Se trata de una de las citas más emblemáticas para la vela sudamericana y una de las competencias más atractivas para el verano de la región.

Con esta competencia, el Yacht Club Punta del Este (YCPE) vuelve a ser protagonista del calendario náutico regional en una serie de regatas que es coorganizada con el Yacht Club Argentino.

El certamen se disputará hasta el lunes reuniendo a verdaderas joyas de la náutica del Río de la Plata , combinando tradición, historia y excelencia deportiva, bajo la capacidad organizativa del YCPE y en el marco de su destacado programa de temporada estival.

Entre los participantes se destacan verdaderos hitos de la náutica regional, como el Fjord y el Toba, ambos botados en 1924, con 102 años de historia. Gran parte de la flota está compuesta por embarcaciones de madera y bronce, construidas principalmente en Argentina durante las décadas del 30 y 40, muchas de ellas diseñadas por Germán Frers.

El programa deportivo contempla dos largadas diferenciadas: una para los barcos anteriores a los años de 1960 y otra para las embarcaciones de aproximadamente 50 años de antigüedad, que mantienen vivo el espíritu competitivo de la náutica de los años 1970.

El Comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito, expresó: “La Semana de Clásicos representa el alma del Yacht Club Punta del Este, preservando la historia de la náutica del Río de la Plata y reafirmando el compromiso del club con la excelencia organizativa a nivel sudamericano”

Con esta nueva edición récord, el Yacht Club Punta del Este reafirma su rol como referente regional

