El Observador / Polideportivo / VELA

Arranca la Semana de Clásicos y Punta del Este se convierte en el foco de atracción de la vela sudamericana

Con 37 embarcaciones inscriptas, cifra récord, comenzó este martes la Semana de Clásicos que organiza el Yacht Club Punta del Este con el Yacht Club Argentino

20 de enero 2026 - 15:17hs
Semana de Clásicos en Punta del Este

La Semana de veleros clásicos comenzó este martes en Punta del Este con la participación récord de 37 embarcaciones inscriptas. Se trata de una de las citas más emblemáticas para la vela sudamericana y una de las competencias más atractivas para el verano de la región.

Con esta competencia, el Yacht Club Punta del Este (YCPE) vuelve a ser protagonista del calendario náutico regional en una serie de regatas que es coorganizada con el Yacht Club Argentino.

El certamen se disputará hasta el lunes reuniendo a verdaderas joyas de la náutica del Río de la Plata, combinando tradición, historia y excelencia deportiva, bajo la capacidad organizativa del YCPE y en el marco de su destacado programa de temporada estival.

Las embarcaciones participantes se dividen en cuatro categorías: veleros clásicos, veleros vintage, clásicos IOR (años 70) y spirit of tradition.

Entre los participantes se destacan verdaderos hitos de la náutica regional, como el Fjord y el Toba, ambos botados en 1924, con 102 años de historia. Gran parte de la flota está compuesta por embarcaciones de madera y bronce, construidas principalmente en Argentina durante las décadas del 30 y 40, muchas de ellas diseñadas por Germán Frers.

El programa deportivo contempla dos largadas diferenciadas: una para los barcos anteriores a los años de 1960 y otra para las embarcaciones de aproximadamente 50 años de antigüedad, que mantienen vivo el espíritu competitivo de la náutica de los años 1970.

El Comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito, expresó: “La Semana de Clásicos representa el alma del Yacht Club Punta del Este, preservando la historia de la náutica del Río de la Plata y reafirmando el compromiso del club con la excelencia organizativa a nivel sudamericano”

Con esta nueva edición récord, el Yacht Club Punta del Este reafirma su rol como referente regional

Calendario para seguir las competencias de vela en Punta del Este

Día Actividad
Martes 20 de enero Regata Circuito Solanas
Jueves 22 de enero, hora 13.00 Regata Circuito Playa Mansa
Viernes 23 de enero, hora 13.00 Regata Vuelta Gorriti
Viernes 23 de enero, hora 13.00 Ceremonia de entrega de premios
Semana próxima Comienza la Copa Rolex

