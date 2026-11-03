El presente de Gonzalo Gelini en Peñarol, su estado sanitario y la cláusula por la que no se le pagará un cargo a Boca Juniors

Peñarol entrena este martes en Los Aromos y posteriormente emprenderá viaje a Solanas para hacer un régimen de concentración hasta el sábado tras una decisión adoptada en la interna del plantel para salir del pésimo momento futbolístico que atraviesa.

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Dado que el próximo fin de semana no habrá fútbol por la visita del Papa León XIV , Diego Aguirre intentará trabajar en otro ambiente con el plantel para tratar de sacar al equipo del pozo.

El lunes, Peñarol mantuvo sus tres puntos de ventaja en la Tabla Anual sobre Deportivo Maldonado y ahora también sobre Montevideo City Torque. A Nacional lo tiene cuatro puntos abajo.

El aurinegro no gana desde el 4 de octubre cuando venció 1-0 a Racing por el Torneo Clausura. Posteriormente empató 1-1 con Progreso, perdió 1-0 con Liverpool, igualó 0-0 con Juventud, cayó 2-0 ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay y el sábado no salió del empate (1-1) contra Wanderers.

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Quedan dos fechas para terminar el Clausura en las que Peñarol se medirá contra Defensor Sporting en el Franzini y ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo, con el retorno de sus hinchas tras la sanción recibida por los incidentes en el clásico.

Se espera que Gelini forme parte del plantel que viaje este martes a Solanas porque la idea de Aguirre es integrarlo paulatinamente a los trabajos de fútbol del equipo para que vaya tomando forma y ver si puede usarlo en la recta final del Clausura.

Sin embargo, el lunes entrenó a la par de sus compañeros.

El 15 de setiembre se supo que el jugador se había desgarrado.

El desgarro comprometió la zona tendinosa del músculo afectado, razón por la cual el tiempo de recuperación ha sido bastante prolongado.

Gelini solo pudo disputar tres partidos con Peñarol: debutó en el clásico ante Nacional en el que jugó 33 minutos, estuvo ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay (57 minutos) mientras que contra Danubio, por el Torneo Clausura, disputó 14'.

Es decir que solo estuvo 104 minutos en cancha desde su llegada al club, siendo titular una sola vez.

El extremo de 19 años llegó a Peñarol por un año a préstamo de Boca Juniors.

El contrato tiene una cláusula que establece que en caso de jugar 20 partidos como titular, Peñarol deberá pagarle a Boca Juniors un cargo por el préstamo.

Además, Peñarol se queda, por concepto de vidriera, con el 10% de una futura venta si la misma se concreta, de parte de Boca Juniors, en los dos períodos de pases subsiguientes a que se termine el préstamo a los aurinegros.