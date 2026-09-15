Gonzalo Gelini se lesionó y suma una nueva baja en Peñarol en un momento clave para los de Diego Aguirre

El delantero argentino Gonzalo Gelini, quien llegó hace muy poco a Peñarol y apenas pudo jugar algunos minutos, sufrió una lesión que lo mantendrá alejado al menos un par de semanas de las canchas, según informó una fuente del club este lunes a Referí, y todo apunta a que sea un nuevo desgarro.

El futbolista ya no había estado entre los convocados del técnico Diego Aguirre para el partido de este domingo que los carboneros vencieron 3-1 a Albion por la sexta fecha del Torneo Clausura, lo que había llamado la atención.

Si bien desde el club le habían restado trascendencia a la situación, en las últimas horas se confirmó que se puede tratar de un nuevo desgarro luego de que se realizara estudios, y se suma a una larga lista de futbolistas impedidos de jugar debido a problemas musculares.

Gelini hasta ahora solo pudo disputar tres partidos con Peñarol: debutó en el clásico ante Nacional en el que disputó 33 minutos, jugó ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay (57 minutos) y estuvo contra Danubio jugando 14'.

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Los problemas musculares que no paran en Peñarol

Peñarol ha tenido un año tremendo con lesiones musculares desde que comenzó 2026. Luego de un tiempo en el que se tranquilizaron las mismas, ahora retornaron con distintos futbolistas.

Entre ellos aparecen Jesús Trindade, Nahuel Herrera, Facundo Batista y Diego Laxalt, entre otros, a los que ahora se suma el propio Gelini.

Trindade está volviendo de a poco y está a punto de sumarse al grupo -todo indica que podrá estar ante Cerro el sábado en el plantel-, y es quien hace más tiempo que no juega. No lo hace desde el pasado 27 de mayo cuando Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores de América tras perder como local en el Estadio Campeón del Siglo, 2-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Por su parte, Nahuel Herrera ya volvió a entrenar, aunque seguramente no estará para jugar al menos hasta fines de setiembre luego de haberse fisurado el quinto metatarsiano de uno de sus pies.