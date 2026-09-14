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Escándalo en el fútbol: un arquero se dejó hacer tres goles luego de recibir amenazas de muerte contra su familia

El golero conmocionó a todos con lo que contó luego del encuentro que perdieron por goleada

14 de septiembre de 2026 17:22 hs
Juan Manuel Ferrel, el golero de Guabirá de Bolivia que fue amenazado

Juan Manuel Ferrel, el golero de Guabirá de Bolivia que fue amenazado

El fútbol boliviano quedó envuelto en un grave escándalo luego de la dura derrota por 6-0 de Guabirá ante Always Ready en El Alto. Tras el compromiso, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas de la delegación visitante hicieron una impactante denuncia: el arquero titular Juan Manuel Ferrel recibió amenazas de muerte dirigidas hacia su esposa y su madre para obligarlo a ceder goles y exigirle dinero.

El técnico Bernardo Egüez reveló en la conferencia de prensa posterior que Ferrel le comunicó lo sucedido al vestuario antes del inicio.

"La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte; le dijeron que si no pagaba o no recibía tres goles, los iban a matar", sentenció el entrenador visiblemente molesto.

Una jornada que conmocionó a todos

Afectado por el terror de la situación, el golero Juan Manuel Ferrel cedió los primeros tres tantos del encuentro en los instantes iniciales y rompió a llorar en la cancha.

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Por su parte, el delantero Víctor Ábrego pidió la sustitución antes de los 40 minutos al temer represalias en su contra si convertía un gol para su club.

Ferrel fue reemplazado a los 39' por Jorge Araúz, pero el clima de desolación ya había marcado el trámite.

El hecho generó repudio absoluto en el ambiente deportivo y la dirigencia de Always Ready expresó su solidaridad, solicitando que la Fiscalía intervenga de inmediato.

El caso quedó bajo investigación judicial y de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para llevar la causa hasta las últimas consecuencias.

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