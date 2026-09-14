Ronald Araujo puede perder la titularidad en Liverpool este martes ante Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur

El trajín físico y la exigencia del calendario empiezan a pasar factura en el inicio de la temporada europea. Ronald Araujo fue un pilar fundamental e infaltable en la zaga y en la banda de Liverpool durante los últimos compromisos, pero su presencia desde el arranque en el choque de este martes frente a Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur por la tercera ronda de la Copa de la Liga en Anfield Road está en duda.

El zaguero uruguayo viene de jugar como titular el pasado sábado en el empate 0-0 ante Fulham en Anfield Road por la Premier League, encuentro en el que fue reemplazado a los 71 minutos para dosificar sus cargas.

La seguidilla de partidos fue implacable para los dirigidos por Andoni Iraola, quienes a mediados de la semana pasada también tuvieron que afrontar un desgastante e importante duelo por la Champions League frente a Atlético de Madrid, resuelto con triunfo 2-1 tras una brillante asistencia de taco del propio Araujo.

Debido a este gran rendimiento, el uruguayo fue elegido por los hinchas de Liverpool como el mejor jugador de la cancha en ese compromiso.

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Liverpool se apronta con varios cambios

Frente a este escenario de alta exigencia, el entrenador vasco Andoni Iraola planea realizar varias modificaciones en la alineación inicial de Liverpool con el objetivo de dar descanso y rotar a sus futbolistas más cargados.

En ese contexto, la variante más firme que se maneja en los medios ingleses es el ingreso del holandés Jeremie Frimpong -habitualmente suplente- en el lateral derecho en lugar de Ronald Araujo.

La única alternativa para que el riverense conserve su lugar entre los once iniciales de los reds sería pasando a ocupar su puesto natural como zaguero central, aunque por el momento Iraola no dio pistas concretas sobre el esquema final.