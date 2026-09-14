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Nacional tendrá una ausencia de peso con la falta de Emiliano Ancheta ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, mientras se aprontan dos regresos

Daniel Carreño tendrá una baja muy importante contra los violetas en un partido clave, aunque el horizonte se despeja tras la mejoría de las lesiones

14 de septiembre de 2026 13:19 hs
Tomás Verón Lupi celebra su gol para Nacional junto a Emiliano Ancheta ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Tomás Verón Lupi celebra su gol para Nacional junto a Emiliano Ancheta ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

El Gran Parque Central será el escenario de un compromiso vital para Nacional el próximo sábado, ya que el equipo tricolor recibirá a Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura con la urgencia y la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Una victoria resulta indispensable para no ceder más terreno y evitar perder pisada de forma definitiva tanto en la pelea por el certamen como en las posiciones de la Tabla Anual, y en ese contexto, Emiliano Ancheta no podrá estar en el equipo, mientras se preparan los regresos de Sebastián Coates y de Maximiliano Gómez.

El entrenador deberá armar el rompecabezas táctico para suplir una baja sensible en la estructura del equipo. Emiliano Ancheta no podrá estar a disposición para este crucial encuentro debido a que acumuló su quinta tarjeta amarilla durante la reciente igualdad frente a los bohemios en el Parque Viera. El jugador ya tenía cuatro antes de jugar ante Progreso y estuvo unos cuántos encuentros, incluido el clásico ante Peñarol, cuidándose de no recibir una nueva amonestación. Pero ante Wanderers, sobre el final, fue amonestado.

La ausencia del futbolista representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, dado que obliga a realizar un variante en un sector clave del campo.

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Sin Ancheta pero con Coates y Maximiliano Gómez

La falta de Emiliano Ancheta cotiza como una pérdida de enorme peso para los tricolores. El zaguero y lateral venía siendo uno de los puntos más altos y regulares del andamiaje defensivo de Nacional.

En la última presentación ante Wanderers volvió a ratificar su gran nivel: firmó una actuación sobria mostrando firmeza, claridad en la marca y, además, un gran criterio para proyectarse al ataque y generar circuitos de juego por la banda.

Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Su sanción despoja a Carreño de una pieza polifuncional de garantizado rendimiento justo cuando el margen de error es nulo.

Como contrapartida y a modo de alivio para el hincha, el panorama médico comienza a despejarse.

Según revelaron fuentes del club a Referí, todo apunta a que frente a Defensor Sporting se concretarán los esperados regresos de Sebastián Coates y Maximiliano Gómez.

El capitán y el delantero goleador del equipo se perdieron los últimos compromisos por lesión -ausencias que el equipo sintió de manera drástica-, por lo que su retorno le devolverá jerarquía y liderazgo a un plantel que afronta una verdadera final.

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