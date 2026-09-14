Nacional tendrá una ausencia de peso con la falta de Emiliano Ancheta ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, mientras se aprontan dos regresos

El Gran Parque Central será el escenario de un compromiso vital para Nacional el próximo sábado, ya que el equipo tricolor recibirá a Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura con la urgencia y la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Una victoria resulta indispensable para no ceder más terreno y evitar perder pisada de forma definitiva tanto en la pelea por el certamen como en las posiciones de la Tabla Anual, y en ese contexto, Emiliano Ancheta no podrá estar en el equipo, mientras se preparan los regresos de Sebastián Coates y de Maximiliano Gómez.

El conjunto de Daniel Carreño viene de recibir otro cachetazo en los minutos de adición, cuando Wanderers le empató con un golazo de Sebastián Benítez, lo mismo que le había ocurrido la semana anterior contra Juventud de Las Piedras.

El entrenador deberá armar el rompecabezas táctico para suplir una baja sensible en la estructura del equipo. Emiliano Ancheta no podrá estar a disposición para este crucial encuentro debido a que acumuló su quinta tarjeta amarilla durante la reciente igualdad frente a los bohemios en el Parque Viera. El jugador ya tenía cuatro antes de jugar ante Progreso y estuvo unos cuántos encuentros, incluido el clásico ante Peñarol, cuidándose de no recibir una nueva amonestación. Pero ante Wanderers, sobre el final, fue amonestado.

La ausencia del futbolista representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, dado que obliga a realizar un variante en un sector clave del campo.

Elche vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

El cambio pesado de Diego Aguirre en Peñarol: la prestancia de Germán Pezzella dejó afuera al capitán Maximiliano Olivera

Sin Ancheta pero con Coates y Maximiliano Gómez

La falta de Emiliano Ancheta cotiza como una pérdida de enorme peso para los tricolores. El zaguero y lateral venía siendo uno de los puntos más altos y regulares del andamiaje defensivo de Nacional.

En la última presentación ante Wanderers volvió a ratificar su gran nivel: firmó una actuación sobria mostrando firmeza, claridad en la marca y, además, un gran criterio para proyectarse al ataque y generar circuitos de juego por la banda.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Su sanción despoja a Carreño de una pieza polifuncional de garantizado rendimiento justo cuando el margen de error es nulo.

Como contrapartida y a modo de alivio para el hincha, el panorama médico comienza a despejarse.

Según revelaron fuentes del club a Referí, todo apunta a que frente a Defensor Sporting se concretarán los esperados regresos de Sebastián Coates y Maximiliano Gómez.

El capitán y el delantero goleador del equipo se perdieron los últimos compromisos por lesión -ausencias que el equipo sintió de manera drástica-, por lo que su retorno le devolverá jerarquía y liderazgo a un plantel que afronta una verdadera final.