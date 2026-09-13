La extraña forma en que se cerró la conferencia de prensa de Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol sobre Albion

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró muy conforme por el triunfo de su equipo contra Albion, por la sexta fecha del Torneo Clausura,

"Fue un partido que se presentó favorable en el primer tiempo y quedé contento con el rendimiento" , dijo la Fiera en conferencia de prensa.

El DT explicó la ausencia de Maximiliano Olivera : "Le estamos dando ritmo a otros jugadores como Pezzella y luego no requerimos de él, aunque la idea era ponerlo en el segundo tiempo, pero no tuvimos inconvenientes y optamos por otros jugadores".

Aguirre volvió a elogiar a Pezzella: "Muy bien, tremenda categoría, campeón del mundo, y más allá de eso está muy bien, cayó muy bien en el grupo por su liderazgo, es un placer tenerlo como jugador y se va a transformar en un referente del equipo".

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

Peñarol 3-1 Albion por el Torneo Clausura: Leonel Jaime volvió al gol, Eric Remedi repartió asistencias y el aurinegro ganó otra vez

Aguirre cumplió este domingo 61 años. "Para que el cumpleaños fuera feliz teníamos que ganar hoy, así que contento por eso, había que ganar y ya pensar en lo que viene. Tenemos que tener mucha atención y cuidado con los partidos que se vienen".

"Respetamos la forma de jugar de Albion, con su estilo, su forma de tenencia de pelota que lo hace muy bien; usamos una buena estrategia para contrarrestar sus posibilidades y encontramos espacios y nos sentimos cómodos en el partido", explicó la Fiera.

Sobre la titularidad de Eduardo Darias y la salida de Thiago Espinosa, Aguirre dijo: "Él y Espinosa pueden jugar, los vamos a seguir alternando".

Aguirre se negó a manifestarse sobre el fallo que castigó a Peñarol con la quita de un punto y con cuatro partidos a puertas cerradas y fuera del Campeón del Siglo por los incidentes cometidos por sus barras tras el clásico contra Nacional.

"De ese tema no voy a hablar. Tenemos que ganar como lo hicimos hoy y ahora a pensar en el próximo partido, mirar para adelante entrando en esta parte definitoria, ir partido a partido y el equipo está mostrando una mejora".

"Lo manejamos obviamente", reconoció Aguirre, sobre el fallo y la charla que tuvo con el plantel al respecto. "Pero no era una situación que pudiéramos manejar como una excusa, no era motivo para justificar algunos fallos. Mostramos concentración a pesar de que es dificil jugar sin público y desde el primer minuto me dieron tranquilidad porque jugaron muy concentrados".

"Había que recuperarnos después de ese golpe", manifestó sobre el clásico perdido hace dos fechas como local.

"Es positivo, esto va a ser muy difícil, no siempre vamos a encontrar la contundencia y la claridad de estos partidos. Ahora nos toca Cerro en el Tróccoli y va a ser tremendamente difícil porque están muy bien y ternemos que prepararnos", dijo el DT.

Sobre las lesiones de jugadores en el plantel expresó: "No pasa nada, lo tomamos como algo normal porque nos ha pasado todo el año".

Finalmente, un comunicador pidió a los presentes cantarle feliz cumpleaños a Aguirre y no encontró eco entre los periodistas, terminándose la conferencia de prensa de una forma bastante rara.