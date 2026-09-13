Peñarol vs Albion EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca puntos claves como local en el Estadio Centenario

Peñarol enfrenta a Albion a partir de la hora 19.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros cumplen hoy el primero de sus cuatro partidos como locales fuera del Campeón del Siglo por la sanción impuesta tras los graves incidentes del clásico de la cuarta fecha.