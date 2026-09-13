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Peñarol vs Albion EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca puntos claves como local en el Estadio Centenario

Peñarol empieza a cumplir la sanción de cuatro partidos sin poder jugar en el Campeón del Siglo ni con sus hinchas

13 de septiembre 2026 - 17:29hs
Leonel Jaime

Leonel Jaime

Foto: @OficialCAP

EN VIVO

Peñarol enfrenta a Albion a partir de la hora 19.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros cumplen hoy el primero de sus cuatro partidos como locales fuera del Campeón del Siglo por la sanción impuesta tras los graves incidentes del clásico de la cuarta fecha.

Las estadísticas del partido

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La llegada de Leonel Jaime

Estadística positiva para Peñarol en clásicos de juveniles

Mirá en esta nota los resultados que se dieron en los clásicos de juveniles.

Los convocados de Peñarol sin Gonzalo Gelini

Mirá los jugadores que convocó Diego Aguirre para esta jornada.

Dónde ver Peñarol vs Albion

Mirá en esta nota dónde podés seguir el partido.

Tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato minuto a minuto para el trascendente partido que jugarán Peñarol y Albion.

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