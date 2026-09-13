Peñarol enfrenta a Albion a partir de la hora 19.30 en el Estadio Centenario en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros cumplen hoy el primero de sus cuatro partidos como locales fuera del Campeón del Siglo por la sanción impuesta tras los graves incidentes del clásico de la cuarta fecha.
Peñarol vs Albion EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca puntos claves como local en el Estadio Centenario
Peñarol empieza a cumplir la sanción de cuatro partidos sin poder jugar en el Campeón del Siglo ni con sus hinchas