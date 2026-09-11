La increíble historia de vida que compartió Mauricio Larriera, campeón uruguayo con Peñarol, con su descubridor en el fútbol

Mauricio Larriera , actual director técnico de Defensor Sporting y recordado por su exitoso paso por Peñarol -con el que se consagró campeón uruguayo en 2021 y de la Supercopa Uruguaya en 2022-, vivió un emotivo reencuentro que decidió compartir públicamente.

Antes de su etapa en los bancos como entrenador y de su recorrido como futbolista profesional por instituciones como Liverpool, Rentistas, Miramar Misiones, Deportivo Maldonado, Racing y El Tanque Sisley, Larriera dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Sud América tras haber llegado desde Florida.

Fue precisamente sobre aquel inicio en 1984 que el entrenador rememoró una anécdota inolvidable tras reencontrarse con quien confió en él cuando casi nadie lo hacía.

Mauricio Larriera posteó este viernes una especie de cuento con el que sorprendió a todos.

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Bajo el encabezado "¡HISTORIAS QUE NO INTERESAN!", el DT relató la charla con Hugo Oviedo, un excolaborador de Sud América que se le acercó para recordar aquel momento: "-¿No te acordás de mí? Son muchos años". "-Pah, deme alguna pista… por favor", expresó Larriera ante el sorpresivo saludo.

La respuesta de Oviedo lo conmovió por completo: "-Soy Oviedo, Hugo Oviedo, estaba dando una mano en las juveniles de la IASA. Yo te elegí en una prueba de aspirantes en Sud América e insistí en que te dejaran, eras Presexta. No te querían, eras chiquito y encima flaquito. Jugabas muuuuy bien. Y si no recuerdo mal te ibas caminando desde El Fortín (el Parque Fossa, cancha del club). Vivías por La Figurita, ¿no?".

El impacto del gesto y la precisión del recuerdo marcaron a Larriera: "Y me partió al medio. Recuerdos que no tenía aunque 'su cara me sonaba', aún teniendo buena memoria. Año 1984. Ahí empezó un camino hermoso detrás de una pelota", concluyó el técnico sobre el instante en que nació su vocación futbolística.

Aquí se puede ver su posteo: