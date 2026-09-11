La selección uruguaya sub 20 abrió las puertas del Complejo Celeste y sus jugadores y DT contaron cómo viven la previa de los Juegos Odesur

La selección uruguaya sub 20 que se prepara para los Juegos Odesur entrenó este viernes en el Complejo Uruguay Celeste, donde las puertas volvieron a abrirse para la prensa luego de la era post Bielsa y hubo declaraciones de jugadores y el entrenador Santiago Espasandín , quien estará al mando del combinado que disputará el torneo de fútbol en Santa Fe, Argentina.

Luego de cambios en la lista de convocados por negativas de Nacional, Peñarol, Boston River, Racing y Defensor Sporting a ceder jugadores, ya que no es obligatorio al ser un certamen juvenil y del ciclo olímpico, este miércoles se confirmó la nueva nómina con futbolistas que habían comenzado a entrenar el lunes, si bien ya habían realizado entrenamientos con la categoría.

Espasandín dirigirá al equipo debido a que Diego Forlán, DT de la sub 20, estará al frente de la selección mayor en los próximos amistosos de setiembre y octubre ante Japón, Corea del Sur e India.

Uruguay forma parte del Grupo B del torneo, que tiene dos series de cuatro equipos, y debutará ante Venezuela el próximo jueves 17 de setiembre. Luego, se medirá ante Argentina y Paraguay.

Con Ahmed Njankouo como novedad y varios cambios, la selección uruguaya sub 20 anunció la lista definitiva de convocados para los Juegos Odesur

La selección uruguaya sub 20 y el Comité Olímpico trabajan a contrarreloj para presentar la lista de los Juegos Odesur con nuevos futbolistas convocados

Trabajo en cancha de Espasandín y su equipo

La práctica de este viernes en la cancha principal del Complejo Celeste permitió ver parte del trabajo del entrenador, quien estuvo acompañado por su cuerpo técnico que lo acompañará en los Odesur: Diego “Ruso” Pérez, Marco Mansulino e Ignacio Bordad como preparador de arqueros.

Espasandín, ex DT de las juveniles de Nacional y con un gran conocimiento de las juveniles, dio indicaciones constantemente a sus jugadores, llamándolos por sus nombres o apellidos.

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

“¡Eso es, bien!”, dijo en varias ocasiones al destacar aciertos, pero también marcó errores. “¡Cinco salieron, cualquier cosa fue eso!”, expresó ante una mala ejecución de una jugada ofensiva.

“Ponele el cuerpo, Lauta”, le corrigió a Lautaro Navarro, de Defensor Sporting, en una definición que se le fue alta.

La práctica terminó con aplausos del entrenador. Luego, hubo una charla en el mediocampo y Diego “Ruso” Pérez les habló a los jugadores. Nuevamente hubo aplausos y el exfutbolista saludó a cada uno de los futbolistas dándole la mano.

La dificultad para la lista y la idea que buscan con Forlán

Tras el entrenamiento, Espasandín habló sobre el plantel que se formó para ir al torneo. “Con el grupo que en definitiva conformamos estamos muy conformes, los chiquilines vienen entrenando muy bien esta semana de preparación, adaptándonos a las características, y cómo vamos a enfrentar a los rivales y también la competencia en sí”, dijo en rueda de prensa.

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Además, sobre la no cesión de algunos futbolistas por parte de sus clubes, dijo que “es una realidad” que la entienden porque están jugando en Primera y que ante esa negativa en el combinado actuaron “en consecuencia".

“Hemos podido preparar algunas cosas con Diego Forlán, que es el líder. Estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir. Y en ese proceso estamos. Lo que conspira contra eso son los pocos entrenamientos, pero es una realidad que está presente y que nosotros nos tenemos que adaptar. Y bueno, después dependerá de la competencia, para qué estamos, ¿no?”, dijo.

También destacó que esta convocatoria puede abril el universo de futbolistas para el futuro próximo. “Lo vemos como una oportunidad para jugadores que les dieron la camiseta y van a afrontarla, y ver también en ese proceso de competencia exigente cómo responden y ojalá amplíe ese número de jugadores elegibles para el Sudamericano”.

Diego Pérez, Marco Mansulino y Santiago Espasandín Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Consultado por Referí sobre cuál era la idea que están buscando con Forlán, respondió: “La idea es ser un equipo que domine toda la fase del juego. Hoy en día no hablamos de modelos, sino de preparar a los jugadores para el juego. Que ellos se sientan cómodos en todos los escenarios. Cuando haya que ser protagonista y pasarnos la pelota para llegar con más jugadores, o cuando haya que presionar en campo rival o defender en bloque bajo. Ayudarlos a ellos a lo que le demanda el deporte en el profesionalismo. El objetivo principal es que ellos mejoren, que estén preparados para sus clubes, para jugar profesionalmente, para llegar a ligas de mejor nivel y así la selección mayor va a estar nutrida con jugadores de mayor jerarquía. Ese es el objetivo principal. Y ya le digo, no es una idea, no es el juego. Y eso lleva tiempo, sin duda que lleva tiempo”.

La ilusión de vestir la celeste

La selección uruguaya masculina sub 20 que jugará los Odesur está conformada por 18 jugadores.

Los arqueros son Felipe Ortiz, de Deportivo Maldonado, y Axell Amaral, de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, quien fue uno de los jugadores que habló y dijo que con su club tenía un acuerdo para venir a la celeste en caso de ser convocado.

Axell Amaral Foto: Martín Martínez/ FocoUy

“Desde un principio siempre le dije al club que el día que me llamara la selección, yo iba a ir, y acá estamos. El club no tuvo problema con cederme porque ellos saben bien que yo elijo a la selección uruguaya primero”, comentó.

“Muy contento de venir a representar a la selección. Creo que es lo más lindo que hay”, dijo el jugador que tiene a Sergio Rochet como su referente. “La sub 20 es la que antecede a la mayor y creo que todos los que estamos acá soñamos con el día de mañana andar bien en un campeonato con la sub 20 y que te suban a la mayor”.

Los defensas que forman el plantel son Valentino Würth y Benjamín García de Montevideo City, Ahmed Njankouo de River Plate, quien es hijo de padre camerunés y madre uruguaya, Rodrigo Álvez de Peñarol, Román Clematte de Nacional y Thomas Sorensen de Albion.

Julio Daguer Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Los volantes son Julio Daguer de Peñarol, quien fue sparring de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 y jugó con la mayor un minuto en el amistoso ante República Dominicana, Lautaro Ultra, de Dinamo Zagreb de Croacia, club al que llegó desde Oriental de La Paz, Mateo Soria de Nacional, Ezequiel Amaro de Paysandú, y Emiliano Domínguez de Liverpool.

“El objetivo siempre está, nosotros somos Uruguay. Vamos a ir y tratar de dejar lo más alto al país”, dijo Daguer, quien hizo todo el proceso de juveniles con la celeste.

Sobre el estilo del equipo que se verá en los Odesur, dijo: “Ganas, meter, porque somos Uruguay. Y después tratar la idea de juego que nos dan los entrenadores, ya sea Diego (Forlán) o Espasandín”.

Lautaro Ultra Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Por su parte, Ultra valoró la convocatoria y habló de su pase al fútbol croata. “Nos tratamos de preparar de la mejor manera, sabemos que va a haber un nivel muy alto, y creo que estamos para las grandes cosas y vamos a ir por todo”.

Con respecto a Dínamo Zagreb, dijo que “el cambio es total”. “Las instalaciones, el club, todo, pasar de Oriental a Dínamo el cambio es muy grande y los ves en el día a día”.

El volante ofensivo contó que han realizados “trabajos muy intensos y dinámicos” tanto con Forlán como con Espasandín.

En el ataque estarán Facundo Martínez de Montevideo City, Lautaro Navarro y Kevin Suárez de Defensor Sporting, Thiago Fernández de Racing y Agustín López de Wanderers.

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

“Es un grupo sobre todo de buena gente y grandes futbolistas y vamos a ir por todo”, dijo Navarro, hijo del “Chino”. “Estos torneos sub 20 te dan una ventana para mostrarte y, quién sabe, quizás el día de mañana te llama la mayor”.

El atacante violeta consideró que van a buscar la “mejor medalla” en los Odesur. Y sobre los cambios en la lista señaló que los que no fueron cedidos son “grandes jugadores”, pero con los que vinieron van a “dejar todo e ir por lo más alto”.

Rumbo a Santa Fe

Tras el entrenamiento de este viernes, la selección volverá a entrenar el domingo en el Complejo Uruguay Celeste y luego partirán en ómnibus rumbo a Santa Fe, para instalarse en la ciudad donde se disputará el Torneo.

El fútbol masculino tendrá ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada serie avanzarán a semifinales. Los ganadores de esos encuentros disputarán la medalla de oro y los perdedores irán por el bronce.

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

El sorteo determinó los siguientes grupos:

Grupo A: Colombia, Perú, Chile y Panamá

Grupo B: Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela

El fixture celeste quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay vs Venezuela / Jueves 17 a las 14:00

Fecha 2: Argentina vs Uruguay / Sábado 19 a las 14:00

Fecha 3: Paraguay vs Uruguay / Lunes 21 a las 10:00

La organización aclaró que cada fecha se desarrollará a lo largo de dos días: la primera será el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre; la segunda, viernes 18 y sábado 19; y la tercera, domingo 20 y lunes 21.

Uruguay ganó una sola medalla en su historial: bronce en Cochabamba 2018.