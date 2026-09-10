Con Ahmed Njankouo como novedad y varios cambios, la selección uruguaya sub 20 anunció la lista definitiva de convocados para los Juegos Odesur

Uruguay afrontará el torneo de fútbol de los Juegos Suramericanos Odeesur de Santa Fe, Argentina, con varios cambios respecto a la primera lista convocada por el cuerpo técnico, después de que clubes decidieran no ceder a varios de sus jugadores.

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El pasado 3 de setiembre, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó la lista de 18 citados por el entrenador Santiago Espasandín para la competencia que se llevará a cabo en Argentina desde el próximo 12 de septiembre.

Sin embargo, este miércoles hizo oficial una nueva convocatoria con ocho cambios.

Salieron los futbolistas de Nacional Agustín Dos Santos, Luciano Rodríguez y Luciano González ; los de Peñarol Brian Barboza y Estevan Pereyra ; el de Racing Yuri Oyarzo, que estuvo en duda y finalmente no será cedido ; el de Boston River Facundo Aristegui y el de Defensor Sporting Alan Torterolo .

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De esta forma, la celeste perdió a algunas de sus principales figuras. De hecho, Dos Santos ya suma 43 juegos en el primer equipo de Nacional, club en el que utiliza la camiseta número 10 y con el que ya marcó tres tantos.

Mientras tanto, Barboza acumula 18 encuentros con Peñarol, entre oficiales y amistosos.

Los nuevos en la lista

Sus lugares serán ocupados por Valentino Würth, Ahmed Njankouo, Thomas Sorensen, Ezequiel Amaro, Emiliano Domínguez, Kevin Suárez, Thiago Fernández y Agustín López.

Ahmed Njankouo en la selección sub 20 para los Odesur

Njankouo, defensa de River Plate, es una de las novedades en la convocatoria, si bien ya ha formado parte de las selecciones juveniles, que en 2014 fue citado por Fabián Coito para la sub 20 cuando tenía 17 años.

Es una promesa de los darseneros, donde estacaron su convocatoria.

Ahmed Njankouo integra la lista final de 18 jugadores de la Selección S20, convocados por Santiago Espasandín para disputar los Juegos ODESUR – Argentina 2026.



Del 12 al 26 de septiembre.



¡Muchos éxitos, Ahmed! pic.twitter.com/qCxgxrxnaz — C. A. River Plate (@cariverplateuru) September 10, 2026

Como informó Referí, se trata de un futbolista nacido en Uruguay, hijo de madre uruguaya y padre camerunés.

Ahmed Njankouo en River Plate

Por su parte, los dos jugadores que defienden a equipos del exterior, el golero del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos Axell Amaral y el centrocampista del croata Dinamo Zagreb Lautaro Ultra, se mantienen dentro de la convocatoria.

En los Juegos Suramericanos, Uruguay enfrentará por el Grupo B a Venezuela el jueves 17 de septiembre, se medirá con Argentina el sábado 19 y jugará con Paraguay el lunes 21.

Lista de convocados de Uruguay para el torneo de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos:

Convocados de la selección uruguaya sub 20 para los Juegos Odesur

Arqueros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Valentino Würth (Montevideo City), Ahmed Njankouo (River Plate), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City), Román Clematte (Nacional), Thomas Sorensen (Albion).

Centrocampistas: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Ezequiel Amaro (Paysandú), Emiliano Domínguez (Liverpool).

Atacantes: Facundo Martínez (Montevideo City), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín López (Montevideo Wanderers).

Con base en EFE