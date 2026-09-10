El picante cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski: "Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo"

Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un picante y tenso duelo este miércoles por la noche, en el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS, en un donde el argentino saltó a defender a un compañero y confrontar con el delantero polaco.

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A poco del final del encuentro, con el partido igualado por 1-1, el goleador polaco -quien había abierto el marcador- primero se peleó con Ian Fray. Luego, el mediocampista de la Selección Argentina intervino y saltó en defensa de su compañero y comenzó el intercambio de palabras, con algunos empujones de por medio.

El cruce entre Rodrigo De Paul t Robert Lewandowski "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?", exclamó De Paul al exdelantero del FC Barcelona cuyos máximos logros son una UEFA Champions League con Bayern Múnich en 2020 y dos The Best de la FIFA (2020 y 2021), entre otros títulos.