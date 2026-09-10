La medida que planea Peñarol para compensar a sus palquistas y butaquistas por los partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo tras el fallo por los incidentes del clásico

Peñarol ya tiene pensada una medida para compensar a sus palquistas y butaquistas en el Campeón del Siglo tras conocerse el fallo de los incidentes del clásico que, entre otros puntos, castiga a los carboneros con la prohibición de jugar en su estadio por cuatro partidos y de hacerlo a puertas cerradas por la misma cantidad de encuentros en los que sea local.

Esa sanción impacta directamente en socios , palquistas y butaquistas que no podrán ir al escenario aurinegro a ver a su equipo, beneficio que tienen por pagar sus correspondientes cuotas de afiliación al club.

Esta semana, antes de conocerse el fallo, los dirigentes carboneros ya tenían pensada una alternativa para compensarlos.

Así lo manifestaron en un mensaje que circuló de forma interna, no oficial, en el que se señaló que “la directiva de Peñarol evaluó el martes pasado en consejo directivo que en caso de recibir algún cierre de cancha como sanción, Peñarol iba compensar a palquistas y butaquistas estirando por un tiempo a definir el tiempo de duración de su contratos ”.

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También se recordó que “esta medida ya había sido implementada por la directiva encabezada por Juan Pedro Damiani en ocasión del 'clásico de la garrafa' de 2016 por el que Peñarol no pudo jugar varios partidos de local en el Campeón del Siglo a pesar que el incidente fue en el estadio Centenario” y se señaló que “en las próximas horas la directiva comunicar de forma oficial esta medida”.

El plazo extra que se le daría a los palquistas y butaquistas sería por dos meses adicionales a los que tienen en sus respectivos contratos.

Los partidos a puertas cerradas

Peñarol tendrá cuatro partidos a puertas cerradas y sin poder jugar en su estadio. El fallo ya le impedirá, si se promulga antes del viernes, jugar el domingo a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo ante Albion, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

En la octava fecha, Peñarol será local ante Boston River, en la décima contra Progreso y en la 13 frente a Wanderers.

Recién en la fecha 15 Peñarol volverá a tener a disposición el Campeón del Siglo, para recibir a Cerro Largo.

Socios, por definir

Con respecto a la forma en que compensarán a los socios, por el momento no hay nada definido, pero se buscará una forma de bonificarlos.

Peñarol y San Antonio Bulo Bulo juegan a puertas cerradas en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores FOTO: LEONARDO CARREÑO

Peñarol fue sancionado con la pérdida de un punto, la prohibición de jugar en su estadio por cuatro partidos y de hacerlo a puertas cerradas por la misma cantidad de encuentros en los que sea local por los disturbios ocurridos en el clásico del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya.

Así lo dictaminó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el fallo emitido este miércoles, diez días después del juego llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo y que acabó con triunfo de Nacional por 1-0 gracias a un tanto del costarricense Francisco Calvo.

Los hechos que fueron denunciados por la Comisión de Seguridad ocurridos en un partido en el que solo había parcialidad de Peñarol indican que en una de las tribunas del mencionado escenario hubo objetos prohibidos, así como también pirotecnia y elementos con los colores de Nacional.

Por otra parte, hubo disturbios entre parciales del aurinegro y la Policía.

Tras la decisión de la Comisión Disciplinaria, Peñarol pasó a tener seis puntos en el Torneo Clausura, en el que aún tiene pendiente el duelo ante Montevideo City Torque por la primera jornada. Dicho partido fue suspendido en su momento por un fallo en la red lumínica del estadio.

Dicho certamen tiene a Liverpool como único líder con 13 unidades, mientras que los Ciudadanos acumulan 12 y podrían subirse al primer lugar si ganan el juego pendiente.

Mientras tanto, en la Tabla Anual acumulada, Peñarol quedó con 49 puntos, los mismos que suman Racing y Deportivo Maldonado, con un juego más disputado.

Este domingo, el conjunto dirigido por Diego Aguirre recibirá a Albion en un encuentro de la sexta jornada del Clausura.

Los restantes juegos de la fecha serán Racing-Boston River, Montevideo Wanderers-Nacional, Cerro Largo-Central Español, Progreso-Cerro, Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Montevideo City-Liverpool.