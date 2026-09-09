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Salió el fallo para Peñarol por los incidentes en el clásico: multa, cuatro partidos a puertas cerradas fuera del CDS y quita de un punto

Mirá el fallo que la Comisión Disciplinaria de la AUF dictó este miércoles castigando a los aurinegros por los graves incidentes generados por sus hinchas contra la Policía tras el clásico del Torneo Clausura

9 de septiembre de 2026 18:07 hs
Campeón del Siglo&nbsp;

Campeón del Siglo 

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dictó este miércoles el fallo que castigó a Peñarol luego de los graves incidentes que generó una facción de su hinchada contra la Policía, tras el clásico que se jugó el 30 de agosto contra Nacional.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se jugó en el Estadio Campeón del Siglo y Nacional lo ganó 1-0.

Durante el clásico, la hinchada de Peñarol lanzó proyectiles al campo de juego, entonó cánticos celebrando muertes, encendió bengalas y hasta exhibieron un ataúd con los colores de Nacional y el nombre de un barra tricolor asesinado en un enfrentamiento entre ambos bandos.

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Además, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, denunció que la barra de Peñarol había construido una pieza clandestina en la Tribuna Cataldi escondiendo ahí banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.

Peñarol fue castigado con cuatro cierres de cancha, una multa de 150 unidades reajustables (150 UR) y la quita de un punto.

Al valor de la UR de setiembre, esa multa asciende a $ 288.516.

En lo que respecta al cierre de cancha, la sanción determina que los hinchas no pueden ir a ver a Peñarol en sus siguientes cuatro partidos de locatario pero al mismo tiempo se le impide usar el Campeón del Siglo, su estadio.

En el fallo se contempla que este castigo no afecte derechos de terceros, es decir, de los socios e hinchas de los equipos que deban jugar contra Peñarol como visitantes en esos próximos cuatro partidos.

El fallo fue dictado por Fernando Rigoli, presidente y representante de Rampla Juniors, Ángel Alonso, miembro que fuera propuesto por Defensor Sporting, Pablo Bazán, representante de la Mutual, y Pablo Barreiro, miembro que fuera propuesto en su momento por Nacional. Fernando Ciarlo, de Wanderers, se encuentra en el exterior de viaje y no participó en el proceso.

El integrante que representaba a Peñarol era Juan Diego Menghi, pero el 11 de julio de 2023 dejó de asistir a la Comisión luego de que el presidente Ignacio Ruglio decidiera retirar a todos los representantes de Peñarol en la AUF.

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