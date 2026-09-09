Los cuatro partidos que Peñarol no podrá jugar en el Campeón del Siglo tras la sanción de la Comisión Disciplinaria

Peñarol sufrió este miércoles la quita de un punto, una multa económica y un cierre de cancha de cuatro partidos, luego de los incidentes que generó una facción de su hinchada contra la Policía, luego de sufrir la derrota contra Nacional en el Campeón del Siglo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

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El fallo no solo le cierra las puertas a la hinchada de Peñarol por los próximos cuatro partidos sino que también le impide al club ser local en el Campeón del Siglo.

En lo deportivo, el fallo ya le impedirá a Peñarol, si se promulga antes del viernes, jugar el domingo a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo ante Albion, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

Peñarol perdió 41 puntos por distintos incidentes de sus hinchas desde 1994; en este siglo lleva 32 y supera por mucho a Nacional y a Cerro

En la octava fecha, Peñarol será local ante Boston River, en la décima contra Progreso y en la 13 frente a Wanderers.

Recién en la fecha 15 Peñarol volverá a tener a disposición el Campeón del Siglo, para recibir a Cerro Largo.

Los partidos de visitante que le quedan a Peñarol

En la séptima será visitante ante Cerro en Tróccoli. En ese partido, no habrá hinchas aurinegros por disposición del Ministerio del Interior por motivos preventivos de seguridad.

En la novena jugará ante Racing en el escenario que disponga el Cervecero.

En la undécima se medirá con Liverpool que oficia de local en el Parque Viera este año y en la 12 ante Juventud.

En la fecha 14 deberá jugar con Defensor Sporting en el Franzini.

Cuatro partidos seguidos sin hinchas

Peñarol ya viene de jugar sin hinchas contra Danubio también como una medida preventiva adoptada por el Ministerio del Interior en función del incidente de los hinchas de Peñarol contra Nacional en el clásico y la invasión de cancha de parciales de Danubio ante Montevideo City Torque, por Copa AUF Uruguay.

A ese partido se sumarán los de Albion (suspensión), Cerro (prevención) y Boston River (suspensión) donde los parciales aurinegros tampoco podrán asistir.

Recién en la novena etapa contra Racing podrán volver los hinchas de Peñarol, como visitantes.