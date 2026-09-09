El golazo de tiro libre de Rodrigo Zalazar con el que Sporting Lisboa derrotó a Galatasaray de Lucas Torreira por la UEFA Champions League

Sporting Lisboa inició este miércoles su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League con una remontada ante Galatasaray (3-1), en la que Rodrigo Zalazar sobresalió con un golazo.

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El 3-1 definitivo llegó a los 63' de juego, cuando el uruguayo nacido en Albacete, Rodrigo Zalazar -elegido como el mejor jugador del partido- marcó con un cañonazo de tiro libre que no le dio ninguna posibilidad al golero Ugurcan Çakir.

En el 2-1, obra del colombiano Luis Suárez, de penal, Torreira pretendió distraer al ejecutante denunciando que la pelota no estaba en el círculo correspondiente.

¡CANDIDATO A SER EL MEJOR GOL DE LA PRIMERA FECHA DE LA #CHAMPIONSxESPN ! El uruguayo Rodrigo Zalazar ejecutó el tiro libre al ángulo para marcar el 3-1 de Sporting CP contra Galatasaray. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/E4CDoSZnRk

Con un renovado ánimo, el Sporting logró el empate minutos después, en el 27', por medio de Geny Catamo.

A ÉL LE HICIERON EL PENAL Y ÉL LO CONVIRTIÓ: Luis Suárez estampó el 2-1 de Sporting CP contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN . Los jugadores del equipo turco protestaron por el cobro y Lucas Torreira buscó distraer al colombiano. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9KELTrnXuS

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La defensa del Galatasaray aún logró despejar el centro de Maximiliano Araújo, tras pase de Zalazar, pero Catamo recuperó la posesión y mandó el balón al fondo de la red turca.

Araújo jugó los 90' y Zalazar salió a los 66'.

SACÓ EL ZURDAZO JUNTO A UN PALO PARA PONER EL EMPATE: Geny Catamo convirtió el 1-1 de Sporting CP contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN.



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Galatasaray, a pesar de no contar en Lisboa con figuras como Victor Osimhen o Mario Lemina, asfixió a Sporting en los primeros compases y anotó temprano, en el quinto minuto, gracias a un autogol de Gonçalo Inácio.

Lucas Torreira festejó el gol como propio, pero el juez en el formulario de la UEFA se lo adjudicó a Inácio.

Era el primer gol como Torreira en Champions, pero no pudo ser. El uruguayo dejó el campo a los 85'.

EL RELOJ VIBRÓ Y SE CONFIRMÓ EL GOL CHARRÚA: Lucas Torreira festejó el 1-0 de Galatasaray contra Sporting CP en la primera fecha de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.



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Tras la derrota en Lisboa, Galatasaray recibirá a Barcelona en la próxima jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting -que también se medirá al equipo azulgrana- viajará a Francia para jugar contra el Lens.