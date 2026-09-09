Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 10 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 10 de setiembre una jornada con lluvias aisladas o escasas durante la mañana en distintas zonas de Uruguay , aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 °C previstos para Montevideo y el área metropolitana y los 24 °C que se esperan en el norte del país .

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C .

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Durante la mañana estará nuboso a algo nuboso , con probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con un período de variables de entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país se registrará la temperatura mínima más baja de las cuatro zonas, con 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas, aunque las condiciones irán mejorando. También se esperan nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla.

Hasta 21 °C en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 21 °C.

La mañana comenzará nubosa a algo nubosa y se esperan precipitaciones aisladas, con una posterior mejora. También podrán registrarse nieblas y neblinas.

En la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

El norte alcanzará los 24 °C

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso.

Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.