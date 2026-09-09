Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Viernes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 10 de setiembre

En Montevideo la temperatura estará entre 7 °C y 18 °C, según el pronóstico de Inumet

9 de septiembre de 2026 21:00 hs
Cielo cubierto
Cielo cubierto Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 10 de setiembre una jornada con lluvias aisladas o escasas durante la mañana en distintas zonas de Uruguay, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 °C previstos para Montevideo y el área metropolitana y los 24 °C que se esperan en el norte del país.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo este jueves?

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 9 de setiembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 8 de setiembre

Durante la mañana estará nuboso a algo nuboso, con probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con un período de variables de entre 0 y 10 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país se registrará la temperatura mínima más baja de las cuatro zonas, con 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas, aunque las condiciones irán mejorando. También se esperan nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla.

Hasta 21 °C en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 21 °C.

La mañana comenzará nubosa a algo nubosa y se esperan precipitaciones aisladas, con una posterior mejora. También podrán registrarse nieblas y neblinas.

En la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

El norte alcanzará los 24 °C

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso.

Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Las más leídas

Meteorólogo confirmó que "estamos en los últimos fríos" y adelantó cómo seguirá la semana en Uruguay

Federico Valverde opinó sobre los silbidos de hinchas de Real Madrid pese a la victoria ante Inter por Liga de Campeones y entendió su bronca

Tres estudiantes de Facultad de Derecho de la Udelar denunciaron a un compañero por subir fotos y videos de ellas a las redes

¿Qué pasó en el reencuentro de Ignacio Ruglio y Evaristo González en el consejo directivo de Peñarol y de qué hablaron los dirigentes?

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos