Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 4 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este viernes 4 de setiembre una jornada marcada por las bajas temperaturas, la presencia de nieblas y neblinas y períodos de nubosidad en buena parte del territorio nacional.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5 °C y los 8 °C, mientras que las máximas estarán entre 14 °C y 19 °C, dependiendo de la región.
En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C. Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y persistirán las neblinas y los bancos de niebla. El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h y luego pasará a variable entre 0 y 10 km/h.
El pronóstico para el este
En el este del país, la temperatura estará entre 5 °C y 16 °C. La mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos del sector sur alcanzarán entre 10 y 30 km/h y posteriormente serán variables entre 0 y 10 km/h.
Cómo estará el tiempo en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C. En la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Soplarán vientos del sector sur de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque continuarán las neblinas y los bancos de niebla. El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h y luego variable de hasta 10 km/h.
Máxima de 19 °C en el norte
El norte será la región más cálida, con una mínima de 7 °C y una máxima de 19 °C. Inumet espera una mañana clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se pronostica cielo claro y algo nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h.