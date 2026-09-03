Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 4 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este viernes 4 de setiembre una jornada marcada por las bajas temperaturas, la presencia de nieblas y neblinas y períodos de nubosidad en buena parte del territorio nacional.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5 °C y los 8 °C , mientras que las máximas estarán entre 14 °C y 19 °C , dependiendo de la región.

En Montevideo y el Área Metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C . Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso , además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector sur entre 10 y 30 km/h.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 3 de setiembre

Inumet advierte que El Niño será "muy fuerte": qué se espera para las lluvias en primavera y verano en Uruguay

Para la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso , y persistirán las neblinas y los bancos de niebla. El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h y luego pasará a variable entre 0 y 10 km/h.

El pronóstico para el este

En el este del país, la temperatura estará entre 5 °C y 16 °C. La mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos del sector sur alcanzarán entre 10 y 30 km/h y posteriormente serán variables entre 0 y 10 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C. En la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Soplarán vientos del sector sur de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque continuarán las neblinas y los bancos de niebla. El viento será del sector sur entre 10 y 20 km/h y luego variable de hasta 10 km/h.

Máxima de 19 °C en el norte

El norte será la región más cálida, con una mínima de 7 °C y una máxima de 19 °C. Inumet espera una mañana clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se pronostica cielo claro y algo nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 20 km/h.