Inumet advierte que El Niño será "muy fuerte": qué se espera para las lluvias en primavera y verano en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que El Niño ya está "firmemente establecido" y continuará intensificándose durante los próximos meses , hasta alcanzar la categoría de un evento "muy fuerte" .

Según informó el organismo este jueves en su cuenta de X, las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestran además una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027 .

" El Niño ya está firmemente establecido y se intensificará hasta convertirse en un evento muy fuerte en los próximos meses. Las previsiones de la OMM muestran una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027 ", señaló Inumet.

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Los modelos difundidos por la OMM muestran que las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en las regiones central y oriental del Pacífico ecuatorial continuarán aumentando entre setiembre y noviembre .

El Niño ya está firmemente establecido y se intensificará hasta convertirse en un evento muy fuerte en los próximos meses. Las previsiones de la OMM muestran una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027 pic.twitter.com/CQWmN4vMA3

Las proyecciones de los principales centros meteorológicos mundiales coinciden en mantener temperaturas del océano claramente por encima de los valores normales durante los próximos meses, aunque existen diferencias sobre la intensidad máxima que alcanzará el episodio.

Qué prevé Inumet para las lluvias en Uruguay

En paralelo, Inumet publicó su boletín de tendencias climáticas para el trimestre setiembre-octubre-noviembre, además de una perspectiva extendida para octubre-noviembre-diciembre y noviembre-diciembre-enero de 2027.

Para el trimestre setiembre-octubre-noviembre, el organismo prevé una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el norte y noreste del país.

En esa zona, la distribución de probabilidades es de 55% para precipitaciones superiores a lo normal, 30% para valores normales y 15% para lluvias inferiores a lo habitual.

En una franja central del territorio no existe una señal predominante: las tres categorías presentan una probabilidad de 33,3%.

En tanto, para parte del suroeste del país aumenta la probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal, con una distribución de 40% para lluvias inferiores a lo habitual, 40% para valores normales y 20% para precipitaciones superiores a lo normal.

En el marco del actual fenómeno El Niño ¿Qué se espera para las lluvias en los próximos meses?



Conocé las tendencias de precipitaciones para:



Setiembre – octubre – noviembre 2026

Octubre – noviembre – diciembre 2026

Noviembre – diciembre 2026 – enero 2027



Consultá el… pic.twitter.com/4Sl6Zvhul6 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 2, 2026

El exceso de lluvias se extendería durante la primavera

La señal de precipitaciones superiores a lo normal se fortalece en el pronóstico correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre.

Para la mitad norte de Uruguay, Inumet establece una probabilidad de 60% de lluvias por encima de lo normal, frente a un 30% de registros normales y apenas un 10% de precipitaciones inferiores a lo habitual.

En el sur del país también aparece una tendencia hacia precipitaciones superiores a los valores normales, aunque menos marcada: la probabilidad se ubica en 40%, mientras que las categorías normal y por debajo de lo normal tienen un 30% cada una.

Qué puede pasar hacia el verano

La perspectiva para noviembre-diciembre-enero de 2027 mantiene la señal de un período más lluvioso.

En la mitad norte, Inumet proyecta una probabilidad de 50% de precipitaciones superiores a lo normal, 30% de registros normales y 20% de lluvias por debajo de lo habitual.

Para el sur, la probabilidad de lluvias por encima de lo normal es de 40%, mientras que las otras dos categorías alcanzan un 30% cada una.

De esta forma, los pronósticos muestran que la señal de lluvias superiores a lo habitual se vuelve más generalizada sobre Uruguay a medida que avanza la primavera y se acerca el verano, en un escenario internacional marcado por el fortalecimiento de El Niño.

Las perspectivas climáticas, de todos modos, no implican que vaya a llover de forma permanente ni permiten anticipar episodios concretos de tormentas o precipitaciones intensas. Se trata de pronósticos probabilísticos sobre el comportamiento de las lluvias acumuladas durante períodos de tres meses.