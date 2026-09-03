"Es lo que se puede hacer": Orsi se refirió a la reunión con líderes políticos y dijo que se juntará con Álvaro Delgado la semana que viene

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió este jueves a las reuniones que mantendrá desde este viernes con los líderes de los partidos políticos para discutir temas de política internacional , en la antesala a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas .

La idea original era reunirlos a todos en una misma mesa, pero ante la negativa del Partido Nacional de celebrar el encuentro en ese formato , se pasó a convocatorias mano a mano, tal como había informado El Observador este miércoles .

" La diferencia con la idea original es que en vez de hacerlo todo junto nos encontraremos mano a mano ", dijo el mandatario en una rueda de prensa luego de participar en la cena de gala de Endeavor Uruguay.

Orsi resolvió reunirse mano a mano con los líderes de los partidos para intercambiar sobre coyuntura internacional

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Consultado sobre si esta modalidad era "mejor", Orsi respondió: "Es lo que se puede hacer".

El presidente dijo que "por supuesto" que se reunirá con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. "La semana que viene", detalló.

El objetivo de todos estos encuentros —a los que fueron convocados líderes del Partido Colorado, Nacional, Independiente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio— es "intercambiar sobre el tema internacional".

Video: María Noel Durán

Las reuniones comenzarán este viernes con el secretario general del Partido Colorado y senador Andrés Ojeda. Seguirá en la misma jornada con el cabildante Guido Manini Ríos y el independiente Pablo Mieres.

La semana que viene, en tanto, el mandatario recibirá al titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

La cumbre con los líderes partidarios, prevista en un inicio para el jueves pasado, terminó cancelándose ante la negativa de los blancos de asistir, motivados por las declaraciones de dirigentes del oficialismo sobre la responsabilidad política del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama.