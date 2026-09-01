Fernando Pereira: "La actual dirigencia del Partido Nacional tiene muy poca modestia" y analiza la realidad "como si hubieran ganado"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , consideró que la actual dirigencia del Partido Nacional "tiene muy poca modestia" y que analiza la realidad del país "como si hubieran ganado" las elecciones.

Pereira respondió así en una entrevista con Todo un tema del streaming de El Observador a los dichos del senador nacionalista José Luis Falero , quien consideró que los últimos errores cometidos por el presidente Yamandú Orsi están desprestigiando a nivel internacional la figura del presidente uruguayo .

" Yo no sé, en esa torre, en el piso 11 rompieron expedientes . ¿Cómo nos miran afuera? En el cuarto piso de esa torre funcionaba el jefe de seguridad de la Presidencia haciendo cuánto negocio gris había en el Uruguay, que terminó en un juicio abreviado. ¿Cómo nos miraban de afuera?", se preguntó Pereira, e incluyó entre esos episodios a los ministros que fueron sacados "sin pena ni gloria" o al caso de Gustavo Penadés, que está "preso por 20 distintos delitos de abuso sexual a menores".

" ¿Y sienten vergüenza de cómo se expresa Orsi? ¿No tendrán que primero mirarse a sí mismos? Realmente, no tendrán que decir: 'nosotros tuvimos una cantidad enorme de problemas'. Porque, finalmente, si Orsi tiene algún problema de comunicación, los podrá tener, pero a la hora de gobernar los números mandan", dijo el presidente del Frente Amplio y enumeró una serie de logros que, a su entender, consiguió esta administración.

Pese a esta defensa, reconoció que "cada gobierno tiene algún problema". Y puso como ejemplo el fenómeno de El Niño que tendrá que atravesar el gobierno en este período. "Vamos a tener que volcar cientos de millones de dólares a una circunstancia no previsible cuando asumimos el gobierno. ¿Podemos poner una excusa? Sí, pero no podemos decir que todo lo que no pasó no pasó por El Niño".

Pereira consideró que la política "tiene que tener respeto" y que Orsi es un presidente "sumamente serio" porque ganó las pasadas elecciones por casi 100 mil votos.

"Un poco de modestia hay que tener. Que creo que Lacalle la mantuvo en el acto y en alguna cosa previa que dijo. Pero la actual dirección del Partido Nacional tiene muy poca modestia. Analizan como si hubieran ganado y la realidad es que —sumado el Partido Colorado, el Partido Independiente, no le pudieron ganar al Frente Amplio—. No es que no le pudieron ganar por poquito. Les gustará más o menos, pero desde el 1999 el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay. Por lejos".

La defensa del subsecretario de Ambiente

Pereira también defendió al subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, quien días atrás declaró públicamente a favor del proyecto urbanístico del argentino Eduardo Constantini que se proyecta para Bañados de Carrasco, pero que luego se conoció —a raíz de una publicación del semanario Brecha— que había sido asesor y apoderado del empresario tiempo atrás.

Caputi presentó un escrito ante el Ministerio de Ambiente a fines de julio del año pasado pidiendo ser excusado de intervenir en casos que involucraran a las empresas para las cuales trabajó, pero este martes reconoció que "no fue adecuado" referirse públicamente al proyecto, que además "no está ni siquiera a estudio de la órbita del ministerio".

Pereira dijo que él no tenía ningún cuestionamiento hacia el accionar de Caputi, que este martes recibió el respaldo de su sector, Asamblea Uruguay.

"Y si está a favor, ¿qué le pedimos? ¿Que se calle? Lo vería (mal) si él siguiera vinculado a la empresa, obviamente que sí", respondió y agregó que también lo vería mal si Caputi "estuviera actuando en el caso".

"A mí, en principio, no me genera ninguna contradicción. Eso no quiere decir que a algún frenteamplista no le genere, estoy seguro que sí. Puede ser que alguien lo vea mal. ¿Hay algo anti ético? Yo creo que no", insistió.