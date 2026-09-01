Asamblea Uruguay respaldó a Oscar Caputi tras conocerse su vínculo profesional con Costantini: qué dijo sobre el proyecto en Bañados de Carrasco

Asamblea Uruguay salió a respaldar al subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi , luego de que se conociera que el jerarca había trabajado para el empresario argentino Eduardo Costantini , impulsor de un proyecto inmobiliario de unas 3.000 viviendas de alto poder adquisitivo en las inmediaciones de los bañados de Carrasco .

En una declaración difundida este lunes 31 de agosto, el sector del Frente Amplio expresó su " total respaldo " a Caputi y afirmó que su actuación profesional y pública ha estado guiada por principios de " responsabilidad, transparencia y compromiso ".

El pronunciamiento se produjo después de que Brecha informara que Caputi había sido apoderado de Costantini en 2021 , cuando trabajaba en el sector privado, y que estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental de la residencia que el empresario construyó en José Ignacio.

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La información cobró relevancia debido a que Costantini impulsa actualmente un desarrollo inmobiliario en las inmediaciones de los bañados de Carrasco y el propio Caputi se pronunció públicamente días atrás sobre la iniciativa.

"Cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal", afirmó el subsecretario en una entrevista con TV Ciudad.

Qué dijo Asamblea Uruguay sobre el proyecto de Costantini

En su declaración, Asamblea Uruguay remarcó que el proyecto inmobiliario de los bañados de Carrasco "no se encuentra actualmente a consideración del Ministerio de Ambiente".

El sector indicó que es la Junta Departamental de Montevideo la que actualmente estudia la eventual autorización del proceso de recategorización del suelo necesario para avanzar con el emprendimiento.

"En caso de que esta sea aprobada, recién entonces podrían iniciarse las etapas posteriores correspondientes al desarrollo del emprendimiento", señala la declaración.

Compartimos declaración de Asamblea Uruguay resuelta por nuestro Consejo Político Nacional pic.twitter.com/nYmgnX2l42 — Asamblea Uruguay (@AsambleaUruguay) September 1, 2026

El proyecto prevé una urbanización de aproximadamente 3.000 viviendas junto a los bañados de Carrasco, uno de los principales humedales del país y el único de carácter metropolitano ubicado en una zona fuertemente urbanizada.

El emprendimiento quedó en el centro de la polémica luego de que los bañados fueran inicialmente excluidos de una lista de 37 humedales declarados de importancia ambiental por un decreto aprobado en octubre de 2025.

Tras los cuestionamientos que generó la medida, incluso dentro del Frente Amplio, el Ministerio de Ambiente resolvió posteriormente reincorporar el humedal al decreto.

El vínculo de Caputi con Costantini

Asamblea Uruguay reconoció en su comunicado que Caputi se desempeñó entre 2021 y 2023 como profesional vinculado a una consultora que intervino en un emprendimiento privado del mismo proponente en José Ignacio.

Según informó Brecha, Caputi trabajó para Enviro Consultores y fue responsable del estudio de impacto ambiental de la residencia de Costantini en José Ignacio.

Además, fue uno de los tres apoderados del empresario para realizar gestiones vinculadas al proyecto.

La carta poder, certificada por escribano el 5 de abril de 2021 e incorporada al expediente presentado ante el Ministerio de Ambiente, habilitaba a Caputi a representar a Costantini ante dependencias de esa cartera y realizar trámites administrativos en su nombre.

La residencia tenía una superficie de 1.647 metros cuadrados, una inversión prevista de US$ 5,6 millones y obtuvo una clasificación ambiental categoría B.

El vínculo profesional de Caputi con la familia Costantini tuvo otros antecedentes. En 2023 fue técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una residencia en un barrio privado desarrollado por Rodolfo Costantini, hermano de Eduardo, en San Vicente, Maldonado.

Además, en 2012 estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental y la tramitación de Las Cárcavas, un proyecto de chacras marítimas en Rocha posteriormente identificado como un emprendimiento desarrollado por Edo Costantini, hijo de Eduardo Costantini.

Caputi pidió ser apartado de actuaciones vinculadas a dos empresas

Asamblea Uruguay destacó que, antes de ser designado subsecretario de Ambiente, Caputi renunció a todo vínculo con la consultora para la que había trabajado.

El jerarca asumió como subsecretario en julio de 2025 y posteriormente solicitó ser excusado de cualquier intervención o participación en actuaciones administrativas relacionadas con PIMEFIL S.A. (Enviro Consultores) y ONTEMAR S.A.

El pedido fue aceptado mediante una resolución del 31 de julio de 2025, firmada por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que relevó a Caputi de "toda participación en las actuaciones administrativas" que pudieran involucrar a esas empresas.

La Asesoría Jurídica del ministerio había entendido que correspondía aceptar la solicitud "de conformidad con los principios de imparcialidad, objetividad y buena fe, que rigen la función pública".

Ese punto también fue destacado ahora por Asamblea Uruguay como argumento para respaldar la actuación del subsecretario.

Qué dice el Código de Ética de la Función Pública

La discusión también alcanzó al Código de Ética de la Función Pública.

El artículo 14 de la Ley 19.823 establece que los funcionarios públicos no pueden intervenir en decisiones sobre asuntos en los que hayan participado previamente de forma privada como técnicos y dispone que deben informar a sus superiores sobre esa situación para que se adopten las medidas correspondientes.

Brecha señaló que, si bien Caputi solicitó ser apartado de las actuaciones relacionadas con las empresas para las que trabajó, no se ha excusado públicamente de opinar sobre el proyecto de los bañados de Carrasco.

En su declaración, Asamblea Uruguay cerró reafirmando su compromiso con una gestión del gobierno que promueva el crecimiento y el desarrollo sostenible y con una actuación pública basada en "la transparencia, la responsabilidad y el estricto cumplimiento de las normas".