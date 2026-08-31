"Un nuevo papelón del presidente de la República": Da Silva criticó "confusión" de Orsi sobre "denuncia penal" contra HIF Global en Argentina

El senador nacionalista Sebastián Da Silva criticó este lunes al presidente de la República, Yamandú Orsi, por un " nuevo papelón ", esta vez vinculado al supuesto retiro de una "denuncia penal" que se había presentado en Argentina contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú a cargo de HIF Global .

" Es un nuevo papelón del presidente de la República . Y es un nuevo papelón de toda esa manga de asesores que lo rodean en forma pésima y que lo exponen a otro papelón que, en este caso —además—, expone una de las inversiones que el Uruguay debería de promover, fomentar e incentivar en un momento en que la economía está estancada", consideró el dirigente blanco en una rueda de prensa.

Da Silva pidió a Orsi "tener cuidado" con aquellos temas vinculados a "aspectos internacionales" , porque consideró que son "lo más delicado" en un gobierno. "Es indelegable", dijo.

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" Hay veces que la Orsiada es divertida . Cuando habla de un descuento de una camioneta, etcétera, etcétera. Cuando el papelón ya es internacional las cosas ya son bastante más complicadas. Después pide redondillas para ir a las Naciones Unidas. Hay que tener cuidado. El Uruguay amanece en la nueva novela del piso 11 de Presidencia de la República. En lo personal, estoy harto de esta improvisación ", apuntó el legislador.

Con el "papelón", Da Silva se refirió a los dichos de Orsi de la semana pasada, cuando tras una visita a Guichón dijo en rueda de prensa que la última decisión "importante" que se había tomado en relación al proyecto de HIF Global provenía de Argentina, donde se había retirado una "denuncia penal" que estaba presentada contra el proyecto.

"Se retiró la denuncia penal en Argentina que se había hecho", sostuvo el presidente.

El fin de semana, sin embargo, distintos actores argentinos desmintieron al mandatario. La fiscal federal argentina Josefina Minatta declaró a Subrayado que no había retirado la demanda que presentó junto a legisladores peronistas. "La denuncia no fue retirada, y no será retirada mientras Uruguay no informe a Argentina los detalles del proyecto y su impacto ambiental, y que ese impacto no dañe nuestra biodiversidad", dijo la fiscal al citado medio.

Este lunes, en tanto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo en una entrevista con Informativo Sarandí que "seguramente" había habido una "confusión del presidente".

"Había una serie de reclamos de parte de los gobiernos, en términos de lo que se había estado conversando, tanto con la provincia como con el gobierno nacional de Argentina, incluso con la ciudad de Colón", explicó Sánchez.

El secretario de la Presidencia recordó que la planta inicialmente se iba a ubicar en los márgenes del Río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón, pero que, tras los reclamos desde la vecina orilla, fue reubicada en un predio industrial de Ancap.

"Lo que seguramente ahí la confusión del presidente de la República es que una serie de demandas del gobierno de la Argentina fueron levantadas en la medida de que los problemas de contaminación visual han sido descartados", argumentó Sánchez.

Por otra parte, desde la Municipalidad de Colón emitieron un comunicado, también consignado por Subrayado, en el que señalaron que no habían presentado ninguna demanda, sino una solicitud de acceso formal al expediente relativo a HIF Global. "En ningún momento desde el Municipio local se efectuó una denuncia penal, ni ningún otro tipo de denuncia”, señalaron.