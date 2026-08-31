Los 12 nuevos medicamentos que suma el MSP: tratamientos de hasta $ 6.000 se pagarán a ticket promedio de $ 300

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) anunció este lunes un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (CONAIAMC) para sumar 12 nuevos fármacos e indicaciones al Formulario Terapéutico del Medicamento (FTM). Esta actualización permitirá que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) accedan a tratamientos para patologías crónicas e infecciones graves mediante el pago de un ticket promedio de $ 300 , evitando los costos del mercado privado que, en algunos casos, superaban los $ 6.000.

Durante el anuncio, el presidente de la República, Yamandú Orsi , destacó el hito en el marco del desarrollo del modelo sanitario: " Estamos ingresando en el año número 20 del SNIS , el año que viene se cumplen. Hemos procurado que el sistema funcione como tal y que el acceso sea amplio. Eso implica mucho equilibrio entre los prestadores ".

El mandatario remarcó que la ampliación de la cobertura no impactará en los costos del sistema ni en la cuota de los afiliados. " Se incorporan 12 nuevos medicamentos al formulario , quiere decir que el acceso a los medicamentos se amplía sin que eso signifique un aumento en las cápitas o una erogación mayor. Con los recursos que hoy se tienen, las instituciones están dispuestas a cumplir y avanzar ", afirmó Orsi, agregando que la meta a futuro es "incorporar inversión de tecnología de punta para que los próximos 5, 10 o 15 años no pierda pie y siga siendo en el continente vanguardia en el sistema de salud".

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Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , hizo hincapié en el impacto clínico y económico de esta medida. " Esta incorporación de 12 medicamentos impacta en miles de personas ", sostuvo, citando el caso del inhalador de tiotropio para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), patología que padecen unas 300 mil personas en el país. "El que estamos incorporando es el más utilizado. Va a pasar a que la persona tenga que pagar un ticket regulado de 300 pesos, y hoy este medicamento de forma inhalatoria tiene un costo aproximado de 6.000 pesos ", graficó.

Asimismo, la ministra resaltó el ingreso del reemplazo nicotínico (parches y chicles) para combatir el tabaquismo, enfermedad asociada a la muerte de 18 personas por día en Uruguay. "Ampliando su prescripción a médicos generales y especialidades afines, va a permitir ampliar las ventanas de oportunidad para este tratamiento", valoró.

Sobre el ingreso de las gliflozinas, señaló que tendrán un "impacto muy significativo en el aumento de la sobrevida y calidad de vida de miles de nuestros ciudadanos" que padecen diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.

En ese sentido, Lustemberg profundizó en la epidemiología de estas patologías: detalló que la insuficiencia cardíaca afecta al 2% de la población (cifra que sube al 10% en mayores de 70 años) con una mortalidad de 30 personas cada 100 mil habitantes, y remarcó que las gliflozinas disminuyen "de forma ostensible" los fallecimientos, las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida.

A su vez, indicó que para el 10% de la población adulta que padece enfermedad renal crónica —con unas 3.000 personas en diálisis— este fármaco demostró reducir el riesgo de muerte y la progresión del daño. Respecto a la diabetes tipo 2, que afecta a más del 20% de los mayores de 70 años, destacó que su asociación al tratamiento estándar mejora los niveles de glicemia y reduce las internaciones.

Por otra parte, la jerarca hizo especial énfasis en el impacto de la medida en la salud femenina al resaltar la inclusión del dienogest para tratar la endometriosis, patología que padece una de cada nueve mujeres en el país. "Las principales repercusiones son dolor intenso durante la menstruación, dolor pélvico crónico y molestias en las relaciones sexuales. El dienogest es eficaz para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida relacionada a la salud de estas mujeres", afirmó. En la misma línea, subrayó la incorporación del labetalol oral, fármaco de primera línea para abordar la hipertensión en el embarazo, condición crónica que afecta al 10% de las gestantes y que un 6% adicional suele desarrollar durante la gestación.

Fachada del Ministerio de Salud Pública (MSP)

La lista completa: farmacos y cronograma de ingreso

Según el documento de la cartera, al que accedió El Observador, la incorporación de las nuevas moléculas a la cobertura de todos los prestadores integrales se ejecutará de forma gradual en tres etapas consecutivas durante 2026:

Etapa I (Setiembre)

Empagliflozina y/o Dapagliflozina (Gliflozinas): Indicadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Reducen la mortalidad y las hospitalizaciones.

Tiotropio: Inhalador de primera línea para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), orientado a reducir las crisis respiratorias y mejorar la función pulmonar.

Labetalol (vía oral): Fármaco clave para el abordaje de la hipertensión arterial en mujeres embarazadas.

Tratamiento de reemplazo nicotínico: Chicles y parches destinados a los programas de cesación tabáquica en el primer nivel de atención.

Gel LAT: Anestésico local para procedimientos menores.

Etapa II (Octubre)

Dienogest: Tratamiento de referencia para reducir el dolor pélvico en pacientes con endometriosis (en el marco de la Ley 20.374).

Cinacalcet: Fármaco para el hiperparatiroidismo primario y secundario en personas con enfermedad renal crónica en diálisis.

Fosfomicina (vía oral): Indicada para la cistitis aguda no complicada y como profilaxis perioperatoria en biopsias de próstata.

Piperacilina / Tazobactam: Antibiótico de uso hospitalario para infecciones graves, bajo la supervisión de los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA).

Etapa III (Noviembre)

Tenofovir: Antiviral de primera línea para el tratamiento de la hepatitis B crónica y la prevención de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo.

Linezolid: Antibiótico para infecciones complejas o severas sin otras alternativas terapéuticas.

Tigeciclina: Antimicrobiano de reserva para cuadros infecciosos graves a nivel sanatorial.

A través de una comisión técnica creada junto a la CONAIAMC, el MSP dejó abierta la agenda para analizar futuras inclusiones al FTM, entre las que destacan los tratamientos antirretrovirales combinados para VIH, la PrEP (profilaxis preexposición) y la combinación Formoterol/Budesonida para pacientes con asma.