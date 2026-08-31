Avance del picudo rojo: dos provincias argentinas declaradas bajo emergencia fitosanitaria

El avance de la presencia de la plaga picudo rojo -y los daños derivados de ello- en Argentina está generando mucha preocupación, tanto que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) amplió el área declarada bajo Emergencia Fitosanitaria .

La medida abarca ahora a la totalidad de la superficie de las provincias Entre Ríos y Buenos Aires , ambas limítrofes con Uruguay, país donde este insecto hace ya varios semestres que ha estado expandiéndose y causando graves perjuicios en la población de palmeras, con miles de ejemplares muertos.

La medida del SENASA relacionada con la presencia del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) fue establecida mediante la Disposición DNPV N° 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, que modifica la Resolución N° 133/2026.

Un segundo piso de la producción de cultivos de verano: el riego aprovechando el petróleo uruguayo

Uruforest anunció los detalles de la última jornada de presentación para expositores

La norma extiende la vigencia de la emergencia fitosanitaria hasta el 30 de junio de 2028 , con el propósito de dar continuidad a las acciones en terreno y fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control de la plaga, se explicó.

La decisión responde al hallazgo reciente de la plaga en territorio continental de la provincia de Entre Ríos y al desarrollo actual de las acciones de contingencia que se llevan adelante en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires, indicó el servicio sanitario argentino.

Ante esta situación, resulta necesario fortalecer las medidas destinadas a prevenir su dispersión, favorecer su detección temprana y avanzar en acciones de control, se expresó en el sitio oficial.

El contexto

En Uruguay, el Poder Ejecutivo formalizó al inicio de este año la creación de un Grupo Asesor Ad Hoc constituido por expertos para coordinar y reforzar las acciones destinadas al combate del picudo rojo.

Acción del picudo rojo: deterioro y muerte

Emergencia fitosanitaria por daños del picudo rojo en dos provincias argentinas. Foto: SENASA

El picudo rojo de las palmeras es una plaga que afecta a distintas especies de palmeras y puede ocasionar su deterioro y muerte.

Su detección temprana resulta fundamental para implementar medidas que permitan reducir el riesgo de dispersión hacia nuevas áreas.

En este marco, el SENASA desarrolla acciones de vigilancia y monitoreo y trabaja de manera articulada con organismos nacionales, provinciales y municipales para fortalecer la detección y respuesta ante la presencia de la plaga.

La emergencia fitosanitaria establece el marco para continuar y fortalecer estas acciones, de acuerdo con la evolución de la situación y los resultados de las tareas de vigilancia y control que se realizan en las áreas afectadas.

El SENASA recuerda la importancia de no trasladar insectos sospechosos, palmeras ni partes de plantas desde las áreas donde fue detectada la plaga, ya que estos movimientos pueden contribuir a su dispersión.

Ante la detección de ejemplares sospechosos o síntomas compatibles con la presencia del Picudo rojo de las palmeras, dar aviso al Senasa en las oficinas locales, comunicandose a: [email protected], o a través del formulario de denuncia en del SINAVIMO.