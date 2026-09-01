Conexión Ganadera: ante reporte por tobillera de Cabral, abogados piden que se evalúe revisar la prisión domiciliaria y jueza pidió informe

La jueza Diovanet Olivera le informó a Fiscalía y a las defensas del caso Conexión Ganadera de un reporte de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del 26 de agosto que determinó que la tobillera electrónica de Daniela Cabral dejó de emitir señal por unos minutos.

La información es sobre un reporte que indica que el 7 de mayo Cabral se alejó del rastreador del dispositivo electrónico entre las 21:34 hasta las 22:15.

Tras recibir el informe, la jueza decidió darle vista a las partes, lo que motivó que varios de los abogados defensores de las víctimas presentaran escritos pidiendo que se cite a audiencia a Cabral y se revise la medida de prisión domiciliaria. Cabral es la única de los tres imputados en la causa que cumple prisión domiciliaria.

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Uno de los abogados fue Leonardo Costa, quien pidió a la jueza y a la Fiscalía que se investigue lo informado por Dinama a efectos de corroborar si el alejamiento obedeció a un incumplimiento de la medida cautelar. Planteó que si fue así, se insta a la Fiscalía "a que promueva la modificación de la prisión domiciliaria a una prisión preventiva efectiva".

También Juan Pablo Decia presentó un escrito en el que pidió que se revise la medida cautelar “a la luz del incumplimiento informado por el organismo de contralor”.

De todos modos, dijo que para conocer que fue lo que sucedió se debería pedirle a la Dinama que informe sobre si existieron "otras eventuales infracciones".

Fundamentó su pedido en que el incumplimiento por parte de Cabral al régimen de arresto domiciliario oportunamente dispuesto como medida cautelar, "altera de modo sustancial el presupuesto fáctico que en su momento tuvo en cuenta la Sede para disponer dicha medida en lugar de una más gravosa".

Los abogados aclararon que si bien no son parte del proceso, como defensores de las víctimas se presentaron como coadyuvantes porque entienden que así lo amerita el asunto.

Defensa de Cabral: fue una falla técnica y Cabral la advirtió a Dinama

La defensa de Cabral por su parte, integrada por los abogados Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, presentó un escrito al juzgado en el que explicó que el episodio obedeció a una falla técnica del propio dispositivo, la cual fue de inmediato comunicada por Cabral a Dinama.

Agregó que ella misma "procedió a llamar a Dinama, no obteniendo respuesta inmediata, recibiendo luego una llamada del organismo".

"Resulta un elemento objetivo corroborante de lo anterior el hecho de que, con posterioridad, aproximadamente en el mes de junio de 2026, Dinama precediera a sustituir el dispositivo de monitorio por uno nuevo, precisamente en atención a los defectos técnicos que el equipo venia presentando, lo que confirma que el episodio informado no resultó imputable a una conducta de nuestra representada", señalaron los abogados.

Jueza pidió informe

Tras recibir las respuestas de la defensa de Cabral, Fiscalía y de varios abogados la jueza Olivera resolvió pedirle a la Dinama que le informe sobre varios puntos y le dio un plazo de cinco días para que cumpla.

La jueza pidió saber "si hubo cambio en el dispositivo de monitoreo electrónico que porta la imputada Daniela Cabral, si es la primera vez que ocurre que la usuaria se aleja del rastreador, si se han reportado fallas en los dispositivos electrónicos utilizados por la misma, y de ser así qué tipo fallas, y si personal de la referida Dirección ha concurrido al domicilio de la imputada a hacer la verificación del estado de los equipos".