José Luis Falero consideró que los "errores" de Yamandú Orsi afectan al prestigio internacional del presidente uruguayo

El senador del Partido Nacional y exministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero consideró que los "errores" que "está cometiendo últimamente" el presidente Yamandú Orsi afectan a la imagen institucional del país y al prestigio internacional de la figura del presidente uruguayo en el mundo.

" No nos hace bien . Creo que no hay un buen asesoramiento, le está faltando un poco más un intercambio permanente con la realidad de lo que está pasando para evitar cometer estos errores por desconocimiento . No creo que sea mala voluntad", consideró Falero en una entrevista con Todo un tema del streaming de El Observador.

Falero, exintendente de San José, resaltó que Orsi no tenía "mala fe", pero dijo que el presidente " muchas veces no se interioriza como debiera previo a hacer un comentario de cualquier tipo" .

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"Son las cosas que le están pasando como consecuencia de dar respuesta al periodista que lo consulta . Yo prefiero decir: 'No lo sé' o 'no estoy en conocimiento' o 'no estoy en condiciones de dar una respuesta' a dar una respuesta errónea", sostuvo el senador.

Esto último refiere a las declaraciones del mandatario realizadas el viernes pasado, cuando dijo en una rueda de prensa —luego de ser consultado por el estado de avance en la negociación con la empresa HIF Global que prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú— que se había "retirado" una "denuncia penal" presentada contra el proyecto en Argentina.

Esto, sin embargo, fue desmentido desde la vecina orilla. Y este lunes el secretario de la Presidencia debió aclarar los dichos de Orsi y asegurar que, seguramente, había existido una "confusión".

"Estas cosas circulan también. Y hoy en Uruguay, más allá de lo que pueden pensar muchos uruguayos, hay un respeto a la figura presidencial, que tenía un respeto a nivel internacional que, me temo, lo estamos perdiendo", consideró Falero.

Consultado sobre si ese "desprestigio" era responsabilidad de Orsi, Falero incluyó también a los asesores que lo rodean. "Tiene que buscar un mejor asesoramiento antes de emitir opiniones y dejar, de alguna manera, de dar una respuesta si no la tiene", señaló.

Falero sostuvo que desde la decisión de rescindir el contrato firmado en el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou con el astillero español Cardama ha marcado un punto de inflexión en términos de "desconfianza, molestia e incertidumbre".

"Porque no es solamente un contrato que se deja de lado de la forma que se hizo, entra a mostrar debilidades de un gobierno que —no le hecho la culpa a Orsi—, a mí entender, no está bien asesorado", apuntó el legislador.

"Nadie puede dudar de la imagen internacional que tenía (José) Mujica, (Tabaré) Vázquez o Luis Lacalle Pou. Había un respeto y se los escuchaba en los organismos internacionales cuando emitían opinión. Yo no veo esa firmeza, sinceramente", dijo Falero y agregó que ese prestigio "se puede perder".

La reunión con líderes políticos previo a la asamblea de la ONU

Falero también se refirió a la polémica surgida en los últimos días luego de que el Partido Nacional pidiera postergar una reunión convocada por el presidente Orsi para discutir el posicionamiento internacional de Uruguay en la previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La invitación había sido cursada para los líderes del Partido Nacional, el Colorado, el Independiente y Cabildo Abierto, además del Frente Amplio.

El senador nacionalista justificó la molestia de los blancos en la reciente conferencia encabezada por legisladores frenteamplistas que responsabilizaron al exmandatario Lacalle Pou por el intento de "estafa" por parte del astillero español Cardama.

"Es muy duro que al día siguiente de hacer una conferencia de prensa donde prácticamente responsabilizan al expresidente Luis Lacalle Pou por un fraude, pretendan convocarnos al diálogo. Tras seis meses de trabajo en la comisión investigadora que me tocó presidir, no surge responsabilidad alguna ni maniobra fraudulenta por parte de quienes tomaron las decisiones", afirmó.

Para Falero, la convocatoria a la oposición resultó inoportuna en términos políticos: "Somos de diálogo y siempre hemos sido colaborativos, pero en este momento hay que marcar la cancha. No era el escenario propicio para sentarse a conversar cuando el día anterior se buscaba derivar el tema a la Justicia cargando culpas sin fundamento".