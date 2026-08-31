B'nai B'rith rechazó actitud de activistas que "insultaron" y se retiraron de un evento antes de escuchar a un director de la Inddhh

La B'nai B'rith Uruguay rechazó en un comunicado el episodio que se registró el pasado viernes en Maldonado, cuando un grupo de activistas de distintas organizaciones civiles se retiraron de sala antes de escuchar una intervención de Marcos Israel , director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y que comanda un grupo de trabajo recientemente creado para abordar el antisemitismo en Uruguay .

Según la B'nai B'rith, Israel fue " insultado y buena parte del público se retiró de la sala antes de que pudiera responder a un pronunciamiento que, una vez más, lo señalaba por ser quién es". Esto último hace alusión a que Israel integra la colectividad judía .

Consideraron que el derecho del director de la Inddhh a ser escuchado fue "vulnerado". " Retirarse en masa e insultar antes de una respuesta no es silencio: es impedir que alguien ejerza un derecho ", agregaron en el comunicado.

B’nai B’rith Uruguay expresa su preocupación por los hechos ocurridos el viernes en el cierre de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, donde el director de la @inddhhuy , Marcos Israel, fue insultado antes de poder ejercer su derecho a réplica. Declaración completa: pic.twitter.com/4fG6iGgYvx

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Y sostuvieron que "también se vulneró el derecho a no cargar con una identidad como sentencia". "A Marcos Israel se lo cuestiona, asamblea tras asamblea, no por lo que dice sino por ser quién es. Se puede estar de acuerdo o no con sus posiciones; lo que no puede pasar es que su identidad judía sea, en sí misma, el motivo del ataque".

Qué pasó con Marcos Israel

En un video publicado en redes sociales por Leonardo Sarro, se ve cuando Israel toma la palabra y cómo varias personas se retiran de la sala del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Udelar en Maldonado. Allí fue que se celebró una nueva Asamblea Nacional de Derechos Humanos.

En la grabación también se escucha a algunas personas decir: "Es una vergüenza" y "no se lo puede escuchar".

Antes de que Israel tomara la palabra, un grupo de organizaciones había vuelto a reclamar por la conformación reciente de un grupo de trabajo en la órbita de la Inddhh para abordar el antisemitismo en Uruguay, informó La Diaria.

varios se retiran de sala cuando comenzó a hablar Israel

“Los nostálgicos de la revolución de los 60 están usando el antisionismo” para “traer vientos de totalitarismo” dijo el director de la institución nacional de derechos humanos Marcos Israel en el Cure de la Udelar en… pic.twitter.com/2YQipmBD9i — leo sarro press (@leosarro) August 29, 2026

La conformación de este grupo y su integración había sido criticada meses atrás por distintas organizaciones, entre ellas la Asociación de Funcionarios de la Inddhh que había emitido un comunicado expresando su preocupación por este tema. En particular, criticaron que el grupo de trabajo no reflejaba "pluralidad" y que en su integración predominaban "ampliamente las organizaciones afines a la perspectiva inicial planteada" sobre el antisemitismo en Uruguay.

Por ese entonces también habían rechazado declaraciones de Israel, quien había dicho que existía mucha "información falsa" respecto a la participación de Israel en la Franja de Gaza.

"El problema es que hay mucha información falsa, que no se re comprueba (...) Una cosa es una sociedad democrática que tiene una cantidad de contrapesos y opiniones diversas, y otra cosa es un elemento donde hay un gobierno terrorista, donde no hay opiniones, libertad de expresión, nada. La probabilidad de que de allí provengan noticias falsas es del 90%. Cosa que no pasa del otro lado", había declarado en abril Israel a Sarro.

El viernes, entonces, organizaciones civiles volvieron a plantear su disconformidad. El argumento principal es que entienden que las críticas hacia "la acción genocida de Israel" se pretenden "identificar" con "antisemitismo".

Y consideraron que las expresiones de abril de Israel contravenían la ley que creó a la Inddhh y que estableció que los miembros de su Consejo Directivo no podrían "emitir en forma pública o a título personal opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin expresa autorización previa del Consejo Directivo".

Cuando tomó la palabra, Israel empezó a decir que no era la primera vez que se veía la "vergüenza" de una "apelación al racismo".

"Hay que decirlo claro: el sionismo no es otra cosa que el derecho del pueblo judío, que es el pueblo originario, de ese lugar a tener autodeterminación. Dentro de cientos de países que existen en el mundo, el antisionismo singulariza al pueblo judío diciendo que no tiene derecho a su Estado", se oye decir a Israel.

Consideró, además, que es una "vergüenza" que en Uruguay "exista un movimiento antisionista".

“Los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad. Están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo. Bueno, esto ustedes lo tienen que saber, porque esto es lo que está pasando”, agregó.