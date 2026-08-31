Desde las granjas a las ollas populares, la gestión que la Intendencia de Montevideo señaló como un hito

La compra de frutas y hortalizas a granjeros del área rural de la capital del país para beneficiar a consumidores de ollas populares , que se activó este lunes, fue definida como "un hito" por parte de Liber López , director de la División de Desarrollo Rural de la Intendencia de Montevideo (IM) .

En este emprendimiento, detalló, participan tres actores en las articulaciones que corresponden: el Departamento de Desarrollo Económico de la IM a través de la División de Desarrollo Rural; el Departamento de Desarollo Social de la IM con el Programa Alimentación -más conocido como el Programa Ollas-; y como garante de los productores la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria (SFDA), en su caso con la misión de lograr la concreción del total de la demanda de esos consumidores.

López añadió que "esto nunca había pasado a nivel departamental, es un hito, realmente nos tiene muy contentos a todos", considerando que hay un beneficio para los consumidores que acceden a alimentos frescos, seguros, nutritivos y sabrosos, pero también para los productores que disponen de otro modo de comercializar de buena manera el fruto de su trabajo.

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Sobre la operativa, mencionó que "hay tres conjuntos que componen la compra, por un lado papa y boniato, luego otro con zanahoria y el tercero es con frutas de estación, ahora con manzana y mandarina".

"Estamos tratando de que la compra sea semanal, con unos 1.500 a 2.000 kilos por semana", informó.

Una gran ventaja, remarcó, es que cada uno de esos productos van directamente desde los predios de los granjeros a las ollas populares con las que la intendencia colabora.

Es todo fresco, recién salido de las chacras, el camión va a los predios de los productores y de ahí al destino, solo estamos interviniendo los productores, la intendencia y los consumidores Es todo fresco, recién salido de las chacras, el camión va a los predios de los productores y de ahí al destino, solo estamos interviniendo los productores, la intendencia y los consumidores

11 productores beneficiados en el comienzo

De momento, al inicio de esta gestión, se están beneficiando 11 productores, con la idea de ir articulando con la SDFA para recurrir a otros con base en lo que se vaya demandando desde el Programa Ollas, con incidencia por ejemplo del momento del año en el que se esté.

"La mirada que nunca cambia es que lo que esté en la mesa de los consumidores haya salido fresco desde los predios de productores del Montevideo rural", concluyó.