La razón de la renuncia de Lionel De Mello a la secretaría de Deportes de la Intendencia y las cuatro líneas de acción que dejó trazadas

Lionel De Mello dejó días atrás la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo por motivos de salud. Tras su renuncia, el dirigente explicó a Referí las razones de su decisión y repasó los principales proyectos que impulsó durante su gestión y que quedaron encaminados bajo la conducción de su sucesor, Diego Pastori.

“Dejé el cargo por razones de salud , para reducir los niveles de stress, no fue por una razón de gravedad pero sí para preservar la salud”, contó.

“Trabajamos mucho en el reordenamiento de la Secretaría con las restricciones presupuestarias determinadas por la administración de Mario Bergara y entiendo que quedaron cuatro líneas de acción trazadas para seguir trabajando”, destacó De Mello.

“En este sentido se generó una nueva manera de gestionar las carreras de calle en un sistema de cogestión que permitió que la San Felipe y Santiago tuviera un récord de participación de 7.000 corredores. Los cupos se agotaron un mes antes y desde 2012 que no había una prueba tan convocante”, dijo De Mello.

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“También celebramos una maratón de Montevideo con 8.000 participantes”. El dirigente expresó que para eso influyeron algunos factores que fueron determinantes: llegaron 1.600 extranjeros que generaron un impacto turístico en rubros como hotelería, gastronomía y transporte y es “algo que Uruguay tiene que empezar a visualizar como turismo deportivo activo para ofrecer la ‘experiencia maratón’, que es diferente al turismo de tránsito que genera el fútbol”.

Con la gestión del Ministerio de Turismo y la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores se volvieron a traer atletas africanos a la prueba.

Uruguay también logró una inserción en la región para que en 2027, el Campeonato Sudamericano de maratón se haga en el marco de la maratón de Montevideo.

Convenio con el Comité Olímpico Uruguayo

“Con el COU hicimos un convenio hasta 2028 que tuvo un principio de ejecución el estadio de la Playa Pocitos y llamado Montevideo Playas Olímpicas para generar actividad de deportes de playa. No había existido antes un acuerdo de esta naturaleza y con una visión multideportiva se creará el Fondo Olímpico de Montevideo, con dineros que se generan con aportes y que no salen del estado, que quedan en el COU bajo el orden de políticas de la Secretaría Nacional del Deporte, para apoyar a deportistas de Montevideo”, contó De Mello.

“Un deportista olímpico siempre tiene alguna necesidad y esta es una manera de lograr fondos frescos”, agregó.

Expansión de las Escuelas Deportivas

En trabajo conjunto con la Confederación Uruguaya de Deportes (CUD), se empezó a redactar un nuevo programa para las escuelas deportivas que para 2027 contará con aportes de $ 14 millones al año y se pasará de 64 escuelas, donde hay ocho por cada municipio hasta 90 a 100 escuelas.

“Son escuelas de iniciación y de desarrollo para 28 deportes y más allá de la recreación se trabajan técnica de habilidades básicas y reglamentos para luego poder atender a los mejores por disciplina”.

También se generaron escuelas paradeportivas para deportes especiales para personas con discapacidad física.

Nelson Carnales es quien está a cargo de las escuelas deportivas.

Mudanza al Espacio Modelo

La sede de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo se mudará de la Tribuna Colombes del Estadio Centenario al Espacio Modelo que es la mayor superficie techada que tiene el deporte uruguayo.

“Ahí se va a generar todo un ala y espacio deportivo que ya está definido”, reveló.

A mediados de 2027 está previsto que empiecen las obras de remodelación en el Estadio Centenario para celebrar el primer partido del Mundial de fútbol de 2030.

Coordinación de Programas Especiales

“Existe una coordinación de adultos mayores donde en el año 2025 cubrimos a unas 2.000 personas. Para esta área de trabajo, la Intendencia cuenta con un plantel de profesores y tiene convenios con el club Tabaré y la ACJ de Carrasco que les ceden espacios para atender a los adultos mayores dos o tres veces por semana. Este programa lo coordina Eleonor Calleros.

La segunda coordinación es de Deportes y Discapacidad donde se atienden a 600 personas. La coordinadora es Karina Mundín. Durante este período sumamos dos más: Programas Especiales, a cargo de Vanessa Franco, donde uno es Recreación, otro el Programa Segundo Round que retoma el viejo programa Knockout a las Drogas creado en la presidencia de Tabaré Vázquez, y un tercero que es la ampliación del tiempo educativo del Codicen. Y por otro lado está Coordinación de Territorio a cargo de Mónica Bonani.

Reformulación del Programa de Verano de Guardavidas

La intendencia cuenta con 172 guardavidas permanentes que trabajan del 15 de noviembre al 31 de marzo en actividades de playas de Montevideo y parques que dan apoyo a las clásicas escuelas de natación en el este y oeste del país.

“Hay una nueva dirección en la que se trabaja en gestión para proyectos: enseñanza de natación para niños para transmitir técnica y habilidades básicas que es un piloto de 12 clases que se da en el complejo deportivo de la Escuela Naval y en Andresito, en el Comando del Ejército; previsión de ahogamiento en adolescentes y niños; programa de actividades deportivas acuáticas que es algo que lleva adelante la Brigada que tiene 172 personas más 32 zafrales en verano por lo que en temporada estival son 204 personas trabajando”, indicó.

“Estamos visualizando la costa de Montevideo como un corredor deportivo con un programa global. Se va a acondicionar la base en Buxareo”, agregó.

El nuevo coordinador de guardavidas es Álvaro Cabrera.

De Mello había iniciado su tarea en julio de 2025 tras dejar el decanato de la Facultad de Educación Física en la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) en marzo cuando pasó a la conducción jurídica de la Secretaría Nacional del Deporte y también a la presidencia de la Organización Nacional Antidopaje y a la Comisión de Proyectos Deportivos (Comprode).

Para asumir en la intendencia dejó su cargo en la SND y a nivel docente se quedó dando clases de Teoría del Entrenamiento y Derecho del Deporte.

Se mantuvo en la ONAU que ahora pasará a ser Organización Nacional Antidopaje de Uruguay y también en Comprode.

Es egresado del ISEF en atletismo donde tiene un posgrado y master. También es escribano público y tiene un master en Derecho del Deporte.

Fue presidente de la Confederación Atlética del Uruguay en tres oportunidades. Como entrenador tuvo a su cargo a destacados atletas como Martín Mañana, Pablo Gardiol y Michel Mary, los dos primeros exitosos entrenadores en la actualidad.

En 2011 creó la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo en el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay para asesorar, planificar y coordinar la actividad deportiva generando el Programa de Vacantes Deportivas Militares que al día de hoy sigue vigente como el programa estrella de apoyo a deportistas.

Lleva 23 años de actividad en lo público y privado, fue vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Atletismo y presidente del Comité de Ética y Honor del Comité Olímpico Uruguayo.

Tras cerrar su ciclo en la Intendencia, los proyectos que impulsó seguirán ahora el rumbo trazado.