El nuevo problema que enfrenta el deporte de alto rendimiento uruguayo: debe financiar el renovado sistema antidopaje y los fondos no los pondría más el estado

A dos años para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y con los Juegos Odesur de Santa Fe a la vuelta de la esquina, el deporte uruguayo vive horas de incertidumbre. ¿La razón? La Ley de Rendición de Cuentas, que está a estudio del Parlamento, lo obliga a costear el nuevo sistema nacional antidopaje que está en proceso también de formación por la misma ley.

Cada Ley de Presupuesto, norma quinquenal, cuenta en Uruguay con leyes de rendición de cuentas anuales con las que se hacen ajustes o modificaciones a la primera ley.

En la ley de Rendición de Cuentas que está actualmente en estudio en el Poder Legislativo, se está gestando un importante cambio en materia de lucha contra el dopaje para lograr que Uruguay quede alineado con las disposiciones que exige la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

La WADA exige que el órgano encargado de controlar el dopaje no dependa ni del COU ni del estado. Ese cambio se tiene que ejecutar desde el 1° de enero de 2027, para que Uruguay salga de la Watch List (lista de observación).

Por eso se creará una persona pública no estatal que se llamará Organización Nacional Antidopaje de Uruguay (ONADU).

¿Qué determinó el gobierno? Que para financiar a la naciente ONADU se le asigne una partida de $ 8 millones a la Fundación Deporte Uruguay, cuando históricamente los fondos para la lucha contra el dopaje siempre provinieron del estado.

Eso llevó, días atrás, al presidente del COU, Fernando Ucha y al tesorero Marcos Melazzi, a comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, para plantear sus inquietudes.

Marcos Melazzi y Fernando Ucha

"No estamos de acuerdo con que se pasen $ 8 millones de la Fundación Deporte Uruguay para financiar a la ONADU", dijo Ucha a Referí.

"Históricamente, los fondos para la lucha contra el dopaje provienen del gobierno nacional, pero no deben salir de la Fundación. Es más, tampoco deberían salir de la Secretaría Nacional del Deporte porque es algo que tiene que ver con la salud y que puede ser resorte del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo", agregó.

Melazzi, por su parte, expresó: "Creo que pudo tratarse de un error poner en el proyecto de ley que los fondos deben salir de la Fundación Deporte Uruguay cuando nunca salió de ahí el dinero para la lucha contra el dopaje".

El dirigente fundamentó sus dichos en dos normas que claramente establecen que nunca los fondos provinieron del deporte para este fin.

Por un lado, el artículo 78 de la ley 20.075 dice que los fondos de la FDU son para "apoyar federaciones del deporte".

Por otro, el artículo 4 de la ley 20.075 que fue la ley creó en su artículo 1 a la ONAU y la puso bajo la dirección de la Fundación Deporte Uruguay, específicamente mandata en su artículo 4 solamente al "Ministerio de Turismo y Deporte" (desde 2014 Secretaría Nacional del Deporte) a proveer a la FDU de los "recursos humanos, materiales y económicos, así como de los medios técnicos y tecnológicos necesarios" para la lucha contra el dopaje.

"Además, esos $ 8 millones equivalen a US$ 200 mil no alcanzan para generar la estructura de la ONADU, una cifra más real tiene que andar por los US$ 500 mil", explicó Melazzi quien puso un ejemplo muy gráfico.

"En la Vuelta Ciclista del Uruguay se le hace control antidopaje a los cinco primeros durante diez etapas: son 50 antidopajes, pero como ahí se busca EPO y otras sustancias en vez de hacerse un control estándar que sale US$ 650, estos cuestan US$ 800 cada uno. En Uruguay se están realizando alrededor de 200 controles antidopajes y se tiene que llegar a 500 controles anuales", dijo.

Pretenden recuperar $ 7 millones por becas; el estado generó para el deporte olímpico una nueva vía de ingresos

La Fundación Deporte Uruguay tiene también firme pretensión de que se recupere en el corto plazo los $ 7 millones que este año se dejaron de percibir para dar becas deportivas para volver a recibir una partida anual de $ 15 millones que en caso de ser ajustada según la base de prestaciones y contribuciones (BPC) debería ser de $ 17 millones.

El año pasado se elaboró la Ley de Presupuesto tras la asunción del nuevo gobierno, el de Yamandú Orsi, y con esa norma se planificó la asignación de los recursos financieros públicos para el plan quinquenal.

Ese proyecto de ley no contemplaba ningún tipo de inversión para el alto rendimiento. Lo que sí se previó fue un apoyo de $ 24 millones destinados al deporte comunitario y con la finalidad de iluminar todas las canchas de baby fútbol de Montevideo.

Pero la situación devino más compleja cuando el gobierno decidió cortar un importante apoyo creado por la Ley de Rendición de Cuentas 20.212 de noviembre de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y por impulso del senador Sergio Botana.

Ahí se generó un aporte de $ 30 millones que le permitió a la Fundación Deporte Uruguay -ente formado con autoridades del Comité Olímpico Uruguayo (COU) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND)- entregarle becas a varios deportistas para una mejor preparación para sus eventos deportivos.

Finalmente, la Ley de Presupuesto 20.446, aprobada en enero de este año, contempló en el artículo 596 una partida anual de $ 8 millones "con destino a becas para deportistas de alto rendimiento".

Eso supuso, con respecto a los dos últimos años del gobierno anterior una rebaja de $ 7 millones ya que los $ 30 millones que se aprobaron en noviembre de 2023 se repartieron por partes iguales en el año 2024 y en el 2025. Tampoco se hizo un ajuste según la base de prestaciones y contribuciones (BPC) sobre el monto, como estaba contemplado en la ley 20.212.

El gobierno, sin embargo, busca a través de la Ley de Rendición de Cuentas un nuevo apoyo para el deporte federado a través de la recaudación por concepto de IVA de las apuestas deportivas que dejarán de ser exclusivas para el fútbol y determinarán un reparto del 25% al Comité Olímpico Uruguayo y un 25% al programa Deporte Federado de la Secretaría Nacional del Deporte, que atiende a aquellas disciplinas que no están comprendidas dentro del programa olímpico.

Según informó Referí el pasado 2 de julio, estos ingresos no serán destinados por parte del COU a becas deportivas sino que se usarán para infraestructura deportiva y más concretamente para las obras en el centro de desarrollo deportivo que se lleva adelante en un predio 4.400 metros que pertenecía al INOT (Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología) del Hospital de Clínicas, en el que proyectan remodelar y construir en el primer y segundo piso el área deportiva, en el tercero el área médica y en el cuarto alojamientos.

Según lo que se está recaudando actualmente, el COU recibiría alrededor de $ 7,5 millones, aproximadamente, por estos ingresos para avanzar en una importante obra, pero no para darle becas a los deportistas.

El presidente del COU expresó que es muy importante para el alto rendimiento los fondos de apoyo para las becas.

"Hay 30 becas que se otorgan con esos fondos, tres son atletas paralímpicos, hay para algún entrenador y hay becas que son compartidas. Lo máximo que puede llegar a percibir un deportista con este apoyo son $ 30 mil mensuales. Es una remuneración bastante básica, es más como una ayuda. Además, por la estructura del deporte uruguayo, las becas se otorgan en base a resultados y estamos limitados a dársela a deportistas con proyección como para hacer una apuesta. Ahora se vienen los Juegos Odesur y arranca el ciclo olímpico y según los resultados se harán evaluaciones para ver si hay que reasignar o no algunas becas", concluyó Ucha.

"Estamos agradecidos que la Comisión de Presupuesto de la Comisión de Hacienda de Diputados nos haya recibido, está bueno que la ciudadanía tenga este espacio para plantear sus cosas, siento que fuimos al lugar correcto, sentimos la tranquilidad de plantear cosas que importan y defendiendo a la primera línea del deporte que son los deportistas. Ahora se dará una discusión en la Comisión y va a pasar al plenario de Diputados, luego al Senado y queda un proceso mayor a 60 días para que la ley quede aprobado. Esperamos que en ese proceso y en la redistribución de los recursos aparezcan las partidas que entendemos son justas y que el dinero para combatir el dopaje no tenga que ser costeado por la Fundación Deporte Uruguay", concluyó Melazi.