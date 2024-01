Histórico apoyo de $ 30 millones para el deporte uruguayo, ¿cómo se usarán?

La última ley de rendición de cuentas, la 20.212, aprobó a fines del año pasado un histórico apoyo económico para el deporte uruguayo mediante el cual se podrán hacer aportes a diferentes deportistas que al día de hoy no tienen este tipo de ingresos.

El mismo será de $ 30 millones, según estableció el artículo 548 de la referida ley que dice: "Créase un fondo de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) a efectos de financiar becas para deportistas federados y entrenadores de todo el país, los cuales se encuentren preparando competencias del ciclo olímpico. Las mismas tendrán un valor de hasta 5 BPC (cinco Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales por deportista y serán distribuidas anualmente por la Fundación Deporte Uruguay, que seleccionará a los deportistas federados que ocuparán las becas según sus logros. La beca no supone la condición de funcionario público y el deportista tendrá derecho a la misma hasta el momento en que la Fundación Deporte Uruguay seleccione a otro deportista con derecho a dicha beca".

La Fundación Deporte Uruguay (FDU) es un ente privado que se integra por representantes del Comité Olímpico Uruguayo (COU) y la Secretaría Nacional del Deporte (SNU).

Quienes estudiarán a los posibles beneficiarios de este nuevo aporte son Eduardo Ulloa, director de Deportes Federados de la SND, y Fernando Ucha, presidente de la Federación Uruguaya de Remo e integrante del directorio del COU. Además, Carlos Pazos, exintegrante de la Dirección Nacional de Deportes, sigue siendo un hombre clave en el andamiaje de la FDU.

Ulloa explicó a Referí cómo se distribuirá este nuevo aporte y expresó que a pesar de que este año se celebrarán los Juegos Olímpicos de París desde el 26 de julio al 11 de agosto, el dinero no solo está previsto para la preparación de estos deportistas sino que se proyecta también para el inicio del ciclo olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Estamos analizando las actuaciones y los logros de los deportistas uruguayos en los últimos Juegos Panamericanos (Santiago 2023), los Juegos Odesur (Asunción 2022), los Juegos Panamericanos Juveniles (Cali 2021) y los Juegos Odesur juveniles (Rosario 2022). Más allá de las medallas logradas vamos a analizar también la edad del deportista, su proyección a futuro y sus proyectos personales para seguir en el deporte", expresó Ulloa.

En ese sentido, los dos deportistas con los que ya se comunicaron fueron el ciclista Eric Fagúndez y Leonella Acosta, quien compite en pelota vasca.

Fagúndez, de 25 años, corre en BH de España con el que disputó la Vuelta de España y en los Juegos Panamericanos tuvo una notable actuación al ser cuarto en la contrarreloj y medalla de bronce en la prueba de ruta, donde superó al campeón olímpico Richard Carapaz.

Ernesto Benavides / AFP

Eric Fagúndez

El ciclista está actualmente en Chile haciendo entrenamiento de altura, algo que nunca había realizado en su carrera.

Acosta tiene 35 años y en los Juegos Panamericanos del año pasado fue medalla de plata en la modalidad de frontball.

Alex Diaz/Santiago 2023 via Photosport

Leonella Acosta

Su idea es iniciar un nuevo ciclo de cara a los Juegos Panamericanos de 2027 (cabe recordar que la pelota vasca no es deporte olímpico).

"En Uruguay tenemos a nueve deportistas con becas de solidaridad olímpica donde el aporte tiene un tope y las vacantes militares que otorga el Ministerio de Defensa y que son 15. Fuera de esos radares, hay un montón de deportistas que se pueden apoyar". agregó Ulloa.

El sistema de vacantes deportivas militares otorga un salario mensual de aproximadamente $ 30 mil a cada deportista a los que también se brinda acceso a sistema de salud, uso de instalaciones militares para entrenamiento y aportes jubilatorios.

Estos son los 15 deportistas que reciben estas becas:

Becas Ministerio de Defensa Deporte Pia Fernández Atletismo Manuela Rotundo Atletismo Emiliano Lasa Atletismo Nicolás Llambías Beach volley Hans Hannibal Beach volley Camila Piñeiro Boxeo Matías Otero Canotaje Víctor Rostagno Gimnasia artística Maximiliano Larrosa Karate Bruno Cetraro Remo Martín Zócalo Remo Leandro Rodas Remo Martín Ottado Surf Federico González Taekwondo Dolores Moreira Vela

La lista está en constante análisis conforme a la carrera de los deportistas. El último cambio fue el de Matías Otero por Sebastián Delgado en canotaje debido a que este último está actualmente más abocado a terminar sus estudios.

Los becados por el COU son actualmente nueve:

Becas COU Deporte Déborah Rodríguez Atletismo Pia Fernández Atletismo Emiliano Lasa Atletismo Mikael Aprahamian Judo Nicole Frank Natación Martín Melconian Natación Bruno Cetraro Remo Felipe Kluver Remo Dolores Moreira Vela

De los nueve, ocho participaron en Tokyo 2020 con excepción de Melconian que tampoco estuvo en Santiago, en los Juegos Panamericanos.

La beca completa es de US$ 1.200 y la media beca es de US$ 800. Las mismas se pagan en forma cuatrimestral de modo tal que quien recibe beca completa percibe unos US$ 800 al mes y los que cobran media beca tienen para financiar sus carreras unos US$ 600 al mes.

Cabe recordar que la FDU pagó premios por cada medalla en los Juegos Odesur: $ 60 mil por el oro, $ 20 mil por la plata y $ 12 mil por el bronce.

En los Juegos Panamericanos, los montos fueron de US$ 4.000 por el oro, US$ 2.500 por la plata y US$ 1.000 por el bronce.

En el caso de los botes de remo de cuatro o de ocho componentes que ganaron medalla, el premio se duplicó.

"La idea no es invertir el dinero todo junto sino estudiar bien cómo hacerlo e ir dosificándolo", reveló Fernando Ucha, que dijo se proyecta que los $ 30 millones se repartan entre 2024 y 2025.

El estudio de deportistas con chances de ser apoyados no se circunscribirá solamente a los ciclos olímpicos.

Hay deportistas con grandes rendimientos fuera de los eventos multideportivos que están en el radar de la FDU y dos de ellos son atletas con muy buenos rendimientos a nivel sudamericano: Gonzalo Gervasini (en 800 y 1.500 m a nivel de menores y juveniles) y Valentín Soca, campeón sudamericano de mayores en 5.000 m el año pasado.

Gentileza Marcelo Szwarcfiter

Gonzalo Gervasini

Las autoridades siguen con mucha atención los movimientos del rugby, que logró el año pasado una histórica clasificación, y también de la vela, donde actualmente Dolores Moreira disputa el Mundial de Mar del Plata y los integrantes del 49er, Fernando Diz y Hernán Umpierre, están cotizando la compra de un nuevo barco. Hicieron averiguaciones en Inglaterra y Nueva Zelanda y el costo de la embarcación ronda los € 50 mil. La FDU los apoyará ya que tanto Lola como el 49er lograron en los Juegos Panamericanos de Santiago la clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

Matias Capizzano/Santiago 2023 via Photosport

El 49er de Uruguay precisa nuevo barco

"Esto nos da más oportunidades de acercar a los deportistas al profesionalismo, el monto no da para que pueda ser profesionales del todo, es cierto, pero a muchos para mantenerse viviendo solos y a los que viven con los padres darse atenciones como de psicólogo, nutricionista o profe. Si hay alguno radicado en el exterior, también puede serle de buena ayuda", expresó Ulloa.

Ucha, por su parte, destacó el impulso que le dio a la aprobación de este fondo especial al senador Sergio Botana. "Hemos encontrado en él un aliado muy importante para que se apoyen las causas deportivas".