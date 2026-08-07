Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Brillante actuación del "Rayo" Brian Rodríguez con un gol y dos asistencias para el triunfo de América por la Leagues Cup; mirá el video y cómo les fue a los uruguayos

América del "Rayito" y Guillermo Almada ganó, Tijuana del Loco Abreu perdió y Emiliano Gómez marcó un nuevo gol

7 de agosto de 2026 7:25 hs

Gol de Brian Rodríguez

El uruguayo Brian Rodríguez en plan estelar llevó el jueves al América a un triunfo de 3-1 sobre el San Diego FC, mientras que el Cruz Azul también dio la cara por México en la Leagues Cup al vencer 1-0 al Philadelphia Union.

Al término del tercer día de la primera jornada, la MLS lleva 11 triunfos por siete de la Liga MX.

Brian Rodríguez de América celebra un gol

Brian Rodríguez de América celebra un gol

Las Águilas del América, líderes en la liga mexicana, aprovecharon su localía en el estadio Azteca para lograr la victoria de 3-1 sobre el San Diego.

"Brian jugó muy bien, pero sin demeritar lo que hizo, para mí el mejor jugador del partido fue Alan (Cervantes, mediocampista) porque dio un partidazo, distribuyó y contuvo. Es un gran futbolista que precisa continuidad", dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

Cruzeiro comunicó que no fichará a Brian Rodríguez y surgieron versiones sobre la caída de su pase que van desde diferencias con su representante a una denuncia en México

Brian Rodríguez habló tras caerse su pase a Cruzeiro y seguir en América de México: "No tengo ningún problema"

"El Rayito" Rodríguez marcó el 1-0 de manera espectacular al minuto 11 tras una jugada individual.

Después, el mundialista uruguayo dio un par de asistencias para que Erick Sánchez (33') e Isaías Violante (45'+2) aumentaran la ventaja americanista a 3-0.

Luca Bombino (63') hizo el gol de la honra para la escuadra californiana.

Brian Rodríguez de América celebra un gol

Brian Rodríguez de América celebra un gol

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, el Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano, se impuso 1-0 al Philadelphia Union.

Esta fue la primera victoria celeste en 90 minutos reglamentarios desde 2023 cuando se instauró el formato actual de la Leagues Cup.

"Fueron tres puntos muy importantes para nosotros y, sobre todo, históricamente tenemos un triunfo en la Leagues Cup", dijo Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul.

"Hay muchas cosas que mejorar. Intentaremos que el equipo controle mejor las situaciones defensivas y ofensivas", añadió.

La Máquina cementera se encaminó al triunfo desde el minuto 3 con un tiro de zurda que el argentino José Paradela conectó desde la línea frontal del área para superar el lance del portero Andrew Rick.

Cayó el Tijuana del Loco Abreu

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, que va segundo en el campeonato mexicano, tropezó 2-0 en su visita al Austin.

El hondureño Joseph Rosales (16') y el irlandés Jon Gallagher (45'+2) le dieron la victoria al Austin.

El New York City aprovechó el mal momento del Santos para vencerlo 2-0 en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.

Los Guerreros del Santos del entrenador portugués Renato Paiva alargaron la mala racha de tres derrotas consecutivas sufridas en el campeonato azteca.

Tras un primer tiempo sin goles, la escuadra neoyorquina regresó del entretiempo con una ambición que fue recompensada con el 1-0 que el jamaicano Tayvon Gray (50') firmó con un disparo frontal y fulminante en el área.

El New York City hilvanó un avance vertical que terminó en el 2-0 (66'). Nico Cavallo recibió un pase filtrado en el área mexicana y definió frente al golero Carlos Acevedo.

Portland arrolla al Puebla

El partido más desigual del día tuvo lugar en el estadio Providence Park donde los Timbers de Portland golearon 5-2 al Puebla.

Los Timbers se llevaron los tres puntos con dos dobletes: el primero fue del costarricense Ariel Lassiter (5', 56') y el segundo de Cole Bassett (36', 45'+3).

El portugués David da Costa (38') completó la quintilla de goles.

La Franja poblana descontó con anotaciones de Eduardo Mustre (14') y del uruguayo Emiliano Gómez (80').

En el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois, el Chicago Fire tuvo menos posesión de pelota pero fue más contundente y se impuso 2-0 al Necaxa.

El Fire taladró a la defensa necaxista por el sector izquierdo del área, y tras una jugada que incluyó un pase de talón del lateral izquierdo Andrew Guttman consiguió el 1-0 firmado por Jonathan Dean (31').

Gutman se agregó al ataque y se encargó de hacer el 2-0 (69') con un toque al filo del área chica. La jugada surgió de un contragolpe en el primer cuarto de la cancha.

AFP

Las más leídas

Gonzalo Carneiro aún no rescindió su contrato con Nacional: su representante explicó por qué el delantero sigue en el club, y contó la promesa que le hizo a la directiva

Nacional ya tiene al sustituto de Santiago Espasandín para las juveniles, luego de que el DT se fuera con Diego Forlán a la selección uruguaya: quién es

Las declaraciones de Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, que molestaron y cayeron mal a Nicolás De la Cruz y sus representantes

La negociación de Nacional por Kike Olivera se cayó por diferencias con Gremio, pero el tricolor logró recomponer el vínculo tras la molestia de los gaúchos

Temas

Brian Rodríguez América

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos