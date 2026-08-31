Daniel Hadad fue reconocido por el Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo por su "compromiso y amistad"

El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad , fue reconocido en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) por su " compromiso y amistad " con el pueblo judío . En el evento estuvo presente el presidente Yamandú Orsi.

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Según informó Infobae, Adrián Werthein fue el encargado de la oratoria por parte del CJL y destacó el rol de Hadad en su defensa de la libertad de expresión, el pluralismo y la "dignidad humana".

" El verdadero periodismo no busca agrandar las masas por comunidad, sino poner luz donde hay oscuridad ", dijo Werthein.

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En su discurso de agradecimiento Hadad dijo sentir " respeto y una enorme admiración " por el pueblo judío y su historia . " Esta distinción me emociona ", reconoció.

Daniel Hadad premiado en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano el 31 de agosto de 2026 Foto; Armando Sartorotti / FocoUy

Su intervención también tuvo un espacio para recordar lo ocurrido en Israel el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás irrumpió en territorio israelí y asesinó a más de 1.200 personas.

"Imágenes que parecían olvidadas las volvimos a ver el 7 de octubre de 2023. Mi solidaridad no puede estar en otro lado”, dijo Hadad.