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Daniel Hadad fue reconocido por el Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo por su "compromiso y amistad"

El empresario argentno fue distinguido en una actividad que contó con la participación del presidente Yamandú Orsi

31 de agosto de 2026 18:00 hs
Daniel Hadad.&nbsp;

Daniel Hadad. 

Foto; Armando Sartorotti / FocoUy

El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, fue reconocido en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) por su "compromiso y amistad" con el pueblo judío. En el evento estuvo presente el presidente Yamandú Orsi.

Según informó Infobae, Adrián Werthein fue el encargado de la oratoria por parte del CJL y destacó el rol de Hadad en su defensa de la libertad de expresión, el pluralismo y la "dignidad humana".

"El verdadero periodismo no busca agrandar las masas por comunidad, sino poner luz donde hay oscuridad", dijo Werthein.

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En su discurso de agradecimiento Hadad dijo sentir "respeto y una enorme admiración" por el pueblo judío y su historia. "Esta distinción me emociona", reconoció.

Daniel Hadad premiado en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano el 31 de agosto de 2026

Daniel Hadad premiado en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano el 31 de agosto de 2026

Su intervención también tuvo un espacio para recordar lo ocurrido en Israel el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás irrumpió en territorio israelí y asesinó a más de 1.200 personas.

"Imágenes que parecían olvidadas las volvimos a ver el 7 de octubre de 2023. Mi solidaridad no puede estar en otro lado”, dijo Hadad.

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