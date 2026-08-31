Daniel Hadad fue reconocido por el Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo por su "compromiso y amistad"

El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, fue reconocido en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) por su "compromiso y amistad" con el pueblo judío. En el evento estuvo presente el presidente Yamandú Orsi.
Según informó Infobae, Adrián Werthein fue el encargado de la oratoria por parte del CJL y destacó el rol de Hadad en su defensa de la libertad de expresión, el pluralismo y la "dignidad humana".
Foto; Armando Sartorotti / FocoUy
"El verdadero periodismo no busca agrandar las masas por comunidad, sino poner luz donde hay oscuridad", dijo Werthein.
En su discurso de agradecimiento Hadad dijo sentir "respeto y una enorme admiración" por el pueblo judío y su historia. "Esta distinción me emociona", reconoció.
Daniel Hadad premiado en Montevideo por el Congreso Judío Latinoamericano el 31 de agosto de 2026
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Su intervención también tuvo un espacio para recordar lo ocurrido en Israel el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás irrumpió en territorio israelí y asesinó a más de 1.200 personas.
"Imágenes que parecían olvidadas las volvimos a ver el 7 de octubre de 2023. Mi solidaridad no puede estar en otro lado”, dijo Hadad.