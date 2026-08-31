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El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

El gran gesto de Brian Rodríguez con dos niños en pleno partido de América de México; mirá el video

El delantero uruguayo, quien estuvo a punto de irse a Ajax y finalmente se queda en el equipo de Guillermo Almada, es cada vez más ídolo

31 de agosto de 2026 17:17 hs

Los gestos de cercanía y humanidad fuera del trámite puramente táctico suelen ser los que más perduran en la memoria del hincha. En la previa del último compromiso del América por la LigaMX, Brian Rodríguez protagonizó un momento entrañable que rápidamente se volvió viral entre los simpatizantes de las Águilas y los fanáticos del fútbol mexicano, reflejando el afecto mutuo que existe entre la hinchada y el delantero uruguayo.

Mientras el equipo se disponía a ocupar el área técnica, un grupo de niños sorteó los accesos para intentar acercarse al banco de suplentes con la ilusión de llevarse una foto o un recuerdo de sus ídolos.

Al percatarse del movimiento, el personal de seguridad del estadio actuó de inmediato para frenar el paso de los pequeños e impedir que llegaran hasta la zona donde ya se encontraba sentado el futbolista uruguayo, quien finalmente no se irá a Ajax de Holanda y permanecerá en el club que dirige Guillermo Almada.

La actitud de Brian Rodríguez con los niños

Sin embargo, al ver la situación y la frustración de los niños, Brian Rodríguez no dudó en intervenir de manera contundente.

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El delantero no se levantó de su asiento y les gritó directamente a los guardias para que permitieran el encuentro: "Hey, déjalo wey. Déjalo, wey", solicitó enérgicamente.

Gracias a la firme postura del uruguayo, el personal de seguridad cedió y los pequeños pudieron acercarse para cumplir su sueño de retratarse junto a él.

Un gesto espontáneo que reafirman la calidez del ex Peñarol y su enorme sensibilidad con los hinchas más jóvenes del conjunto azulcrema.

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