Brian Rodríguez está cerca de jugar por en un club de Primera en Europa, en el que Luis Suárez tuvo un notable pasaje con su camiseta

El futuro del delantero uruguayo Brian Rodríguez parece alejarse de México. Las Águilas del América recibieron una contundente oferta de US$ 12 millones proveniente de Ajax de Holanda para hacerse con los servicios del "Rayito". La dirigencia del club azulcrema debe tomar una decisión inmediata, ya que el mercado de pases de la Eredivisie llega a su fin el próximo 2 de setiembre.

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De concretarse el traspaso, esta significaría la segunda experiencia europea para el delantero surgido en Peñarol, quien en 2021 tuvo un breve paso por el Almería de España, pero sería la primera vez que jugaría en Primera división, ya que con los españoles lo hizo en Segunda.

Luis Suárez fue máximo artillero de la Liga de Holanda en 2009/10, con 35 goles marcados con Ajax Todos los distintos medios deportivos y los principales diarios mexicanos informan de la gran posibilidad de que el jugador de la selección uruguaya pueda dejar América para enrolarse en Ajax, club en el que Luis Suárez fue capitán y dejó un enorme recuerdo por sus goles, previo a jugar en Liverpool de Inglaterra. Otro uruguayo que jugó con esa camiseta fue Nicolás Lodeiro, quien se acaba de retirar del fútbol.

Una historia impecable de Brian Rodríguez en México Desde su arribo al conjunto mexicano a mediados de 2022, Brian Rodríguez se convirtió en una pieza clave del ataque, registrando 32 goles y 20 asistencias en más de 120 partidos oficiales, además de formar parte del histórico tricampeonato de Liga MX.