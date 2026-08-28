Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Brian Rodríguez está cerca de jugar por en un club de Primera en Europa, en el que Luis Suárez tuvo un notable pasaje con su camiseta

El extremo de la selección uruguaya está a punto de dejar América de México, la institución más grande de ese país, por un monto muy importante

28 de agosto de 2026 11:21 hs
Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México

Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México

El futuro del delantero uruguayo Brian Rodríguez parece alejarse de México. Las Águilas del América recibieron una contundente oferta de US$ 12 millones proveniente de Ajax de Holanda para hacerse con los servicios del "Rayito". La dirigencia del club azulcrema debe tomar una decisión inmediata, ya que el mercado de pases de la Eredivisie llega a su fin el próximo 2 de setiembre.

De concretarse el traspaso, esta significaría la segunda experiencia europea para el delantero surgido en Peñarol, quien en 2021 tuvo un breve paso por el Almería de España, pero sería la primera vez que jugaría en Primera división, ya que con los españoles lo hizo en Segunda.

Luis Suárez fue máximo artillero de la Liga de Holanda en 2009/10, con 35 goles marcados con Ajax
Luis Suárez fue máximo artillero de la Liga de Holanda en 2009/10, con 35 goles marcados con Ajax

Todos los distintos medios deportivos y los principales diarios mexicanos informan de la gran posibilidad de que el jugador de la selección uruguaya pueda dejar América para enrolarse en Ajax, club en el que Luis Suárez fue capitán y dejó un enorme recuerdo por sus goles, previo a jugar en Liverpool de Inglaterra. Otro uruguayo que jugó con esa camiseta fue Nicolás Lodeiro, quien se acaba de retirar del fútbol.

Una historia impecable de Brian Rodríguez en México

Desde su arribo al conjunto mexicano a mediados de 2022, Brian Rodríguez se convirtió en una pieza clave del ataque, registrando 32 goles y 20 asistencias en más de 120 partidos oficiales, además de formar parte del histórico tricampeonato de Liga MX.

San Lorenzo de Almagro no llegó a un acuerdo con Ignacio Piatti y corre riesgo la sede del club

Las fotos del uruguayo Rodrigo Dudok con las figuras de Bayern Múnich, donde entrenó con el primer equipo mientras suena para pasar de Racing a un club de Portugal

Las alarmas entre la hinchada de América de México se encendieron no solo por las informaciones del mercado, sino por los sugestivos mensajes de despedida que sus propios compañeros dejaron en sus redes sociales.

Tras la victoria 2-0 ante Columbus Crew por la Leagues Cup, futbolistas como Kevin Álvarez, Isaías Violante y Alan Cervantes comentaron la publicación del uruguayo pidiéndole que no se vaya.

Las más leídas

Nacional 0-0 Albion por Copa AUF Uruguay: con gusto a poco, el tricolor empató con suplentes en la antesala del clásico

Diego Forlán dirigió su segundo amistoso con la selección uruguaya sub 20 y volvió a perder con Paraguay

Partido y despedida de Nacional: Paolo Calione juega ante Albion en el Gran Parque Central y se va cedido a Catar

Tablas de las posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

Temas

Brian Rodríguez Luis Suárez América de México Liga MX Europa

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos