San Lorenzo de Almagro no llegó a un acuerdo con Ignacio Piatti y corre riesgo la sede del club

San Lorenzo de Almagro mantiene un conflicto judicial con el futbolista Ignacio Piatti desde hace tiempo, y en esta oportunidad sumó un nuevo capitulo ya que los abogados del club tuvieron una reunión con el representante legal por una deuda, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo y corre peligro la sede social de la institución.

De esta manera, se llevará a cabo una nueva reunión el próximo 24 de septiembre y, en caso de no alcanzar una resolución, la sede social de Avenida La Plata de San Lorenzo corre riesgo de ser rematada.

Según el comunicado oficial que publicó este jueves, el Ciclón le ofreció a la firma un monto de dinero y la cesión de parte de los derechos de televisación . Sin embargo , el exdelantero rechazó la propuesta , por lo que la disputa continúa abierta y las partes volverán a encontrarse el próximo mes para intentar llegar a un acuerdo.

En total, la deuda de la institución de Boedo con Piatti alcanza los $4.369.889,11 dólares. Dicha cifra se divide en: rubros indemnizatorios para el jugador (USD 2.292.716,47); intereses sobre rubros indemnizatorios para el jugador (USD 458.543,29); honorarios representación letrada parte actora (USD 786.648,42); honorarios representación letrada parte demandada (USD 611.880,16); honorarios perito contador (USD 137.562,98); tasa de justicia (USD 82.537,79).

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El jugador llegó a San Lorenzo con una gestión anterior

La deuda mencionada y por la cual se abrió la causa se debe al segundo ciclo de Ignacio Piatti en San Lorenzo. El exdelantero desembarcó en Boedo a principios de 2020, bajo la gestión encabezada por Marcelo Tinelli. Durante aquella etapa, disputó diez partidos, de los cuales solo en uno completó los 90 minutos.

No obstante, el conflicto comenzó en 2021 cuando el club decidió no contar más con el futbolista a través de la ejecución de una cláusula unilateral de recisión en su contrato.

Caso Piatti: sentencia judicial y riesgo de remate de la Sede



San Lorenzo mantuvo una audiencia con el representante legal de Ignacio Piatti por el juicio que derivó en una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que obliga al club a pagar una suma total de USD 4.369.889,11. De… pic.twitter.com/wxzX6LnU45 — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 27, 2026

En un comunicado oficial, el Ciclón manifestó: "San Lorenzo mantuvo una audiencia con el representante legal de Ignacio Piatti por el juicio que derivó en una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que obliga al club a pagar una suma total de USD 4.369.889,11. De no haber acuerdo, corre riesgo la Sede de Avenida la Plata, a causa del embargo que cayó sobre la propiedad en marzo de 2025".

Otro aspecto relevante para destacar es que en marzo de 2025, la sede social del club, ubicada en Avenida La Plata 1782 en Buenos Aires, fue embargada por Piatti. Por lo tanto, de no alcanzarse un acuerdo, la parte demandante podría avanzar con su remate.