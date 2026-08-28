Eduardo Coudet renunció como entrenador de River Plate tras la eliminación en Copa Sudamericana

La gota rebosó la copa. Eduardo Coudet anunció este jueves su renuncia como entrenador de River Plate luego de no lograr pilotear una crisis futbolística que se ratificó la noche del miércoles con la eliminación por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana , frente a Independiente Santa Fe de Colombia de local.

La eliminación terminó precipitando la salida del "Chacho", que ya caminaba sobre la cuerda floja luego de perder la final del Torneo Apertura 2026 , quedar eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y entrar en una racha de cinco derrotas al hilo sin goles en el Torneo Clausura.

"Coudet nos expresó su voluntad de dar un paso al costado. Es una decisión que hemos tomado de común acuerdo", dijo el presidente Stefano Di Carlo en una rueda de prensa junto a Chacho y a Enzo Francescoli , secretario técnico, en el Estadio Monumental.

Di Carlo además anunció que Leonardo Ponzio , exjugador y también miembro de la secretaría técnica, será el entrenador interino.

Maximiliano Silvera tras el empate de Nacional con Albion y previo a la visita a Peñarol: "Es el partido del año"

Diego Aguirre en conferencia de prensa antes del clásico Peñarol vs Nacional: los dos jugadores descartados, cómo lo impactó Gelini y su sentimiento para Ruben Rada

El capítulo final de Coudet en River se consumó en un estadio Monumental estupefacto, que la noche del miércoles vio patear 22 penales. El Millonario sumó una nueva frustración a su raquítica campaña en el torneo local al despedirse de su participación internacional a manos de Independiente Santa Fe de Bogotá, que sacó el cero en casa y forzó los penales con el 1-1 en Buenos Aires.

Eduardo Coudet en su último partido con River Plate AFP

"Hemos dicho desde un principio que había un proceso, que es insostenible sin los resultados, y yo soy el primero que se puso los plazos y que tenía en claro que acá en River hay que ganar y jugar bien", remarcó Coudet sobre su salida del Millonario.

Ante Santa Fe, River jugó bien un largo rato y mereció la victoria, pero los fantasmas volvieron en el tramo decisivo: el equipo cardenal lo empató y consiguió la hazaña al imponerse tras el fallo del portero Santiago Beltrán, que tapó tres remates pero mandó el suyo a las nubes.

El partido ante los Cardenales, que en los papeles de los hinchas parecía accesible, ya asomaba como la última bala del Chacho, que sin embargo había comenzado su gestión con varios triunfos y disputó la final del Apertura.

El origen de la debacle de Eduardo Coudet

En aquel partido contra Belgrano comenzó la debacle. River estuvo arriba hasta los 84 minutos, con el título en las manos, y terminó perdiéndolo 3-2.

El equipo pareció nunca reponerse de ese golpe y, en medio de numerosas llegadas y salidas en el mercado de fichajes, el arranque del segundo semestre continuó con una durísima eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, un torneo valioso para el club porque da tiquete a Copa Libertadores.

La situación de River, ahora sin DT y con apenas un triunfo en los últimos nueve partidos en todas las competencias, y penúltimo de su zona en el Clausura, puede empeorar con el equipo lejos de los playoffs y fuera de la zona de ingreso a las copas de 2027.

En la noche del miércoles, Coudet no acudió a la conferencia de prensa obligatoria y abandonó el Monumental en plena madrugada, tras una reunión con los dirigentes, también cuestionados por los hinchas por la decisión de marginar del plantel a 15 jugadores después del primer semestre.

Al Chacho también se le cuestionó la gestión de un plantel que no pudo levantar ni siquiera con la llegada de tres campeones mundiales: el defensor Nicolás Otamendi, que de inmediato tomó la cinta de capitán; el delantero Ángel Correa y el volante Thiago Almada, el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino, adquirido a Atlético de Madrid en 20 millones de euros.

La era de Coudet termina con una campaña de 14 triunfos, cinco empates y ocho derrotas, en un año traumático para el Millonario, pues en febrero sufrió la salida de Marcelo Gallardo, un ídolo en el banquillo, tras un segundo ciclo para el olvido.

La cuesta arriba sigue en River Plate

La salida de Coudet tampoco amainará la crisis. Con casi cuatro meses por delante, a River solo le queda el torneo Clausura, en el que deberá repuntar de manera formidable para tratar de ingresar a los playoffs.

Ya más lejos quedan metas más ambiciosas como ser campeón del Clausura para ingresar a la Copa Libertadores 2027 o concluir el año dentro de los tres mejores de la tabla anual, para lo cual también debe repuntar desde el puesto 11.

En el futuro inmediato, Leonardo Ponzio dirigirá a River el domingo en la visita al alicaído Banfield, un rival ante el cual el Millonario podría comenzar a enderezar el timón de cara a las próximas fechas.

En un club habituado a cambiar poco de técnico y a tener en carpeta a entrenadores con un ADN muy particular de su propia cosecha, suenan para suceder al Chacho nombres como Hernán Crespo, Eduardo Domínguez y el histórico Ramón Díaz, el más ganador de River antes de Gallardo.

FUENTE: AFP