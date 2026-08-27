Gerardo Jauri, Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez manifestaron su bronca por el arbitraje del partido que Uruguay perdió con Bahamas en básquetbol

La selección uruguaya de básquetbol perdió este jueves 103-94 contra Bahamas en el Antel Arena en la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027 en un partido que tuvo un arbitraje muy polémico.
El encuentro fue dirigido por Omar Bermúdez de México, Orlando Varela de Honduras y Roberto Hernández de Costa Rica.
A lo largo de los cuatro cuartos, la terna le cobró 10 faltas técnicas a Uruguay, descalificó al entrenador Gerardo Jauri a falta de 2 minutos para el final del tercer cuarto y a falta de un minuto y medio descalificó por segunda falta técnica a Joaquín Rodríguez, goleador de Uruguay.
Jauri dijo en conferencia de prensa que esta fue la segunda vez en 25 años de carrera en que es descalificado y que la razón por la que lo echaron fue decirle a uno de los jueces con las manos detrás de la espalda: "Te estoy hablando correctamente".
Rodríguez, en declaraciones a Sport 890 expresó: "Estoy muy enojado cuando pasan estas cosas cuando un árbitro hace lo que hace, no lo comprendo. Luchamos con lo que teníamos. estoy muy triste".
Bruno Fitipaldo también fue consultado por el arbitraje y dijo: "Hay muchas situaciones que se podían haber ahorrado y estaban un poco apurados en cobrar faltas, pero creo que gastamos mucha energía con esas esas situaciones. En el momento nos calentamos mucho, nos cobraron técnicos, perdimos jugadores, a Gerardo. Ahora a pasar página y enfocarnos en el lunes".
El lunes Uruguay enfrentará a Puerto Rico, a la hora 20.10 en el Antel Arena, en un partido determinante porque los boricuas perdieron esta noche con Argentina y llegan muy comprometidos.
"Se apuraron muchas veces los árbitros en situaciones de contacto donde nos cobraron antes de tiempo, nos perjudicaron". agregó Fitipaldo, un jugador muy poco afecto a resaltar errores arbitrales, lo que demuestra que los jueces perjudicaron abiertamente a Uruguay.
El único jugador que no criticó a los jueces fue Martín Rojas.
Consultado si Uruguay fue "perjudicado" dijo: "No, tenemos que enfocarnos en nosotros porque cometimos errores, el arbitraje se puede equivocar o no, hay que aprender a convivir con eso, es algo normal, la clave estuvo en nosotros".
Rodríguez, Fitipaldo y Jauri también pusieron el foco en el juego, más allá de lo que hicieron los árbitros.
"Buddy Hield es un jugadorazo, tomó tiros que son una locura. Defensivamente no pudimos hacer pie, no tenemos la calidad de anotar tan rápido cuando nos meten rachas de 10 puntos donde nos cuesta mucho, es difícil, la vara ahora se levantó. Hay que morder más atrás, no permitir que nos tiren esos tiros y bajar el score que es la manera que tenemos de luchar", manifestó Rodríguez.
"Estuvieron bien ellos, todos aportaron en ataque y en defensa encontraron el cambio de hombre que a nosotros nos complica; necesitamos mejorar la defensa", sostuvo Fitipaldo.
Jauri pidió disculpas en conferencia de prensa por su descalificación.
"Bahamas ganó en buena ley, cometimos errores, el equipo lo trajo, no se quebró el partido, por momentos la ansiedad nos jugó un poquito en contra, es un tropezón en el camino pero la ilusión sigue presente. Masticar rabia, hacer el duelo un par de horas y mañana a pensar en el partido del lunes".
"Cuando perdés así lo primero que busco son razones adentro como responsable que soy- No pudimos plasmar en cancha objetivos defensivos claros que teníamos con un arbitraje muy particular que nos sacó por momentos de foco y conspiró para hacer una mejor tarea defensiva; me gustaría explayarme más pero no, son lecciones de las que se aprenden y, reitero, la ilusión está intacta", concluyó el entrenador.