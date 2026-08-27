India presentó el amistoso ante Uruguay, un "peso pesado" y "dos veces campeón del mundo", y recordó el paso de Diego Forlán por su liga

La selección de India de fútbol recibirá en su país a Uruguay , Brasil y Panamá en partidos amistosos en setiembre y octubre, anunció este jueves la federación All India Football (AIFF) .

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El deseado encuentro contra la pentacampeona brasileña se disputará en la ciudad de Calcuta, al este del país, en el estadio Salt Lake el 3 de octubre, y tres días después el combinado recibirá a Uruguay en el mismo estadio, tal como adelantó Referí .

India, que ocupa el puesto 138 del ranking FIFA, nunca ha alcanzado la fase final de un Mundial pero el fútbol es muy popular en el país, especialmente en ciudades como Calcuta y Cohín.

El duelo contra Panamá está previsto en la misma ventana internacional, el 26 de setiembre en Bangalore, al sur del país.

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Estos encuentros supondrán una "serie sin precedentes de fútbol internacional para los aficionados indios, con tres naciones mundialistas - Panamá, Brasil y Uruguay - visitando el país en la misma ventana FIFA", puntualizó la AIFF en un comunicado.

Uruguay, un “peso pesado” y “dos veces campeón del mundo”

Con respecto al partido ante la selección uruguaya, la AIFF destacó que su combinado, además de Brasil, recibirá “a otro peso pesado del fútbol mundial”.

La presentación del partido India vs Uruguay

“Uruguay, bicampeón de la Copa Mundial de la FIFA, se enfrentará a la India en un partido amistoso internacional en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan el 6 de octubre de 2026”, señalaron, destacando que será “el tercer amistoso internacional de alto nivel para la India en esta ventana”.

“Uruguay, uno de los equipos más laureados del fútbol internacional, ocupa actualmente el puesto número 20 en la Clasificación Mundial de la FIFA”, resatlaron.

El recuerdo de Diego Forlán

La AIFF también recordó el pasó del actual DT celeste por su liga, a la que llegó luego de jugar en Peñarol.

“Su actual seleccionador, Diego Forlán, jugó para el Mumbai City FC en 2016”, señalaron.

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“La llegada de ‘la Celeste’ a Calcuta suma otro gran partido a una serie de encuentros internacionales sin precedentes para los aficionados indios, ya que tres selecciones mundialistas —Panamá, Brasil y Uruguay— visitarán el país durante la misma ventana de la FIFA”, destacaron.