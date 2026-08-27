Nacional y su excapitán Diego Polenta recordaron a Juan Izquierdo, a dos años de su muerte: "Te extrañamos todos los días"

Nacional y su excapitán Diego Polenta recordaron este jueves a Juan Izquierdo , futbolista del club que murió hace dos años días después de desvanecerse en el medio de un partido ante San Pablo en Brasil, por la Copa Libertadores .

Izquierdo fue trasladado de forma urgente desde el Estadio Morumbí al hospital Albert Einstein de San Pablo , donde permaneció cinco días internado, jornadas en las que su situación se agravó. El 27 de agosto de 2024 se confirmó su fallecimiento , producto de "una muerte encefálica después de un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardíaca".

La tragedia generó una enorme conmoción en Nacional y el fútbol uruguayo . Izquierdo fue despedido días después por miles de personas que se congregaron en la sede del tricolor, que tras el fallecimiento del futbolista recibió cientos de ofrendas y recuerdos colocados por hinchas de distintos clubes.

Este jueves se cumplen dos años de su muerte, y Nacional publicó un mensaje en sus redes sociales recordando al futbolista.

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"Hoy te recordamos con esa alegría y esa sonrisa que tanto te caracterizaban. A dos años de tu partida, tu recuerdo sigue presente en el corazón de cada uno de nosotros. Por siempre, Juan", se lee en el posteo del tricolor, acompañado de un video que muestra distintos momentos de Izquierdo con la camiseta del club.

Hoy te recordamos con esa alegría y esa sonrisa que tanto te caracterizaban



A dos años de tu partida, tu recuerdo sigue presente en el corazón de cada uno de nosotros.



Por siempre, Juan pic.twitter.com/cDStEofIMQ — Nacional (@Nacional) August 27, 2026

Entre los recuerdos está su firma con Nacional, una salida a la cancha con su hija, su participación en las celebraciones por el Campeonato Uruguayo 2022 y el Torneo Intermedio 2024, y su gol contra Racing por el Torneo Apertura 2024, el único que anotó de forma oficial con la camiseta del club.

La publicación de Nacional fue reposteada por Polenta, capitán del club en el momento de la muerte de Izquierdo y uno de los futbolistas que estuvo más cerca de su familia tras el hecho.

"Te extrañamos todos los días mi negro", escribió el ahora exfutbolista en su cuenta de X, en su primer tuit desde el anuncio de su retiro en abril de 2025.