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"¿Quién va a cantar?": el emotivo homenaje a Ruben Rada que recorre Montevideo en los ómnibus de Cutcsa

La frase estuvo acompañada por un pequeño dibujo de una persona tocando los tambores y pudo verse durante la mañana en ómnibus de distintas líneas de Cutcsa

27 de agosto de 2026 10:17 hs
quienvaacantar

Los ómnibus de Cutcsa salieron a recorrer las calles de Montevideo este jueves con un mensaje especial en sus parabrisas para recordar a Ruben Rada, quien murió este miércoles a los 83 años.

"¿Quién va a cantar?", se podía leer en los carteles colocados en distintas unidades de la empresa de transporte capitalino, en alusión a una de las canciones más reconocidas del músico uruguayo.

La frase estuvo acompañada por un pequeño dibujo de una persona tocando los tambores y pudo verse durante la mañana en ómnibus de distintas líneas de Cutcsa que circularon por Montevideo.

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Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de las unidades de transporte de pasajeros con esa leyenda en homenaje al músico uruguayo.

El mensaje hace referencia a Quién va a cantar, una de las canciones más conocidas de Rada y que da nombre al disco que el artista publicó en el año 2000.

El homenaje de Cutcsa se sumó a las numerosas muestras de afecto que se sucedieron desde que se conoció la muerte del artista.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, cientos de personas se congregaron de manera espontánea en los barrios Sur y Palermo para despedir a Rada al ritmo del candombe. Con tambores y canciones del músico, la multitud recorrió varias cuadras de una de las zonas más emblemáticas para la historia del género.

Los homenajes continuarán este jueves con el velatorio del artista, que se realizará entre las 14:00 y las 21:00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y estará abierto a todo público. El gobierno, además, decretó duelo nacional por la muerte de Rada.

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