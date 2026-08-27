Murió Ruben Rada: a qué hora es el velatorio este jueves y cómo será el cortejo y sepelio del viernes

La familia de Ruben Rada , quien murió este miércoles a los 83 años , informó los detalles del velatorio y el sepelio del músico, que tendrá una despedida abierta al público este jueves en el Palacio Legislativo y un cortejo que partirá el viernes desde Palermo, el barrio donde se crio y comenzó su vínculo con el candombe .

El velatorio se realizará este jueves 27 de agosto entre las 14:00 y las 21:00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

La ceremonia será abierta al público y quienes quieran despedir al músico deberán ingresar por la puerta principal del Palacio Legislativo, sobre avenida del Libertador .

El candombe despidió a Rada: una multitud salió con sus tambores por barrios Sur y Palermo

"¿Quién va a cantar?": el emotivo homenaje a Ruben Rada que recorre Montevideo en los ómnibus de Cutcsa

Familiares, amigos, músicos y seguidores podrán así despedir a una de las figuras centrales de la cultura uruguaya, cuya muerte provocó desde este miércoles numerosas muestras de afecto y homenajes.

El sepelio de Ruben Rada será este viernes

El sepelio se realizará el viernes 28 de agosto y tendrá como punto de partida uno de los lugares más ligados a la historia personal y artística de Rada.

El cortejo partirá a las 11:00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile, en Palermo, y desde allí se dirigirá hacia el Cementerio del Norte.

La elección del lugar tiene un fuerte componente simbólico. Rada se crio en Palermo y desde niño estuvo vinculado al sonido de los tambores, las comparsas y el candombe, elementos que posteriormente se transformarían en una parte fundamental de su obra.

La despedida del viernes tendrá lugar después de una primera noche de homenajes populares. Horas después de conocerse la muerte del artista, cientos de personas se autoconvocaron en los barrios Sur y Palermo y recorrieron la zona al ritmo de los tambores para homenajearlo.

Este jueves también aparecieron nuevas muestras de afecto: ómnibus de Cutcsa comenzaron a circular por Montevideo con carteles que decían "¿Quién va a cantar?", en referencia a una de las canciones más reconocidas del músico.

Rada murió este miércoles a los 83 años y dejó una trayectoria artística de más de seis décadas que lo convirtió en uno de los principales referentes de la música popular uruguaya.