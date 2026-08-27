El candombe despidió a Rada: una multitud salió con sus tambores por barrios Sur y Palermo

Cientos de personas se reunieron en la noche de este miércoles en los barrios Sur y Palermo para homenajear a Ruben Rada , quien murió a los 83 años.

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La convocatoria surgió de forma espontánea en redes sociales y rápidamente comenzó a circular de boca en boca. La consigna era encontrarse en la zona de Minas e Isla de Flores con tambores para tocar durante la noche y despedir al músico al ritmo del candombe.

La respuesta fue multitudinaria. Cientos de personas se sumaron a la iniciativa y la concentración llegó a ocupar varias cuadras de los barrios Sur y Palermo , dos lugares estrechamente vinculados a la historia del candombe montevideano.

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" Isla de Flores está en llamas. Salú Negro ", escribió el usuario Sebastián Ibarra en su cuenta de X.

Isla de Flores está en. Salú Negro pic.twitter.com/nsWkaHIoDM — Sebastian Ibarra (@sebaibarra1983) August 27, 2026

El homenaje se extendió hasta la madrugada de este jueves. Al sonido de los tambores se sumaron varias de las canciones de Rada, que fueron cantadas por quienes participaron de la despedida.

"Así, Negro. ¿Cómo más se te va a despedir?", escribió en X Adolfo Umpiérrez, quien compartió un video de la multitud.

Así, Negro. ¿Cómo más se te va a despedir? pic.twitter.com/XDfQjbpBoA — Adolfo Umpiérrez Echenique (@AdolfoUmpierrez) August 27, 2026

Otra de las imágenes difundidas en redes mostró la cantidad de personas que se congregaron en Palermo.

Isla de Flores despide a Ruben Rada........ pic.twitter.com/IkIjXGwvmA — MomoVirtual (@momovirtual1) August 27, 2026

La despedida popular se produjo pocas horas después de conocerse la muerte de uno de los músicos más reconocidos de la historia uruguaya y tuvo al candombe, uno de los géneros que Rada llevó a escenarios de todo el mundo, como protagonista.

Los homenajes continuarán este jueves. El velatorio de Rada se realizará entre las 14:00 y las 21:00 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y será abierto a todo público.

Además, el gobierno decretó duelo nacional por la muerte del artista.