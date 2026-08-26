Un minuto de silencio en el Senado y mensajes desde Orsi hasta Fito Páez y Natalia Oreiro: así fueron las despedidas al emblemático Ruben Rada

El icónico músico uruguayo Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años. Diferentes personalidades de la cultura, la política y la escena tanto uruguaya como argentina lo despidieron con mensajes y palabras en su honor.

El presidente Yamandú Orsi lo despidió destacando cómo su música moldeó la identidad del país y señaló que, ante la pérdida, la sociedad se refugiará en su obra: "Cuando llegan estas noticias, recién te cae la ficha. Te quedan los registros, vas a escuchar los discos y creo que lo escuchamos mucho más que antes; va a pasar eso. No me pasó con otros artistas".

Orsi lo recordó como alguien "muy cercano y muy cálido" y agradeció haber compartido desde la "pasión por el fútbol (...) hasta la complicidad con Pepe (Mujica)".

La última entrevista de Ruben Rada con El Observador: la enfermedad que le truncó la carrera de futbolista y el racismo que sufrió

"Creo que hay una camada de artistas, más allá de su forma de pensar, fueron abrazados por todo el Uruguay, y el uruguayo sabe diferenciar cuando está disfrutando del valor artístico de lo que pueden ser nuestras diferencias. Él nunca ocultaba lo que pensaba políticamente, pero jamás te lo hacía con la intención de marcar diferencia. Estos artistas siempre han tenido el cuidado de caminar por lo que nos une", dijo en entrevista con Puesta a punto (Canal 12).

Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto. pic.twitter.com/yOCxpwAoSP — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 26, 2026

En la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Carolina Cosse llamó a un minuto de silencio por su fallecimiento cerca de las 16:40 de este miércoles.

"Queda chico que es decir la despedida que se merece. Es inexplicable Rada y todos lo tenemos en nuestro corazón y siempre estará ahí. Yo creo que es indescriptible lo que significó y lo que significa, su arte y él, porque a veces son cosas separadas, para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades. Su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad con todos. Es muy difícil de describir. Creo que la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros. Creo que estamos todos los uruguayos afectados", afirmó Cosse en rueda de prensa consignada también por Puesta a punto (Canal 12).

Minutos antes también había escrito en X: "Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente. Siempre".

Con todo mi corazón. Siempre nuestro Negro Rada estará presente. Siempre. pic.twitter.com/TB11nfrA9D — Carolina Cosse (@CosseCarolina) August 26, 2026

El músico argentino Fito Páez lo describió en su cuenta de Instagram, con la frase: "La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría". El cantante también citó un extracto de su libro Infancia y juventud, donde se lo recuerda.

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Natalia Oreiro lo recordó citando parte de la letra de su canción Botija de mi país y aseguró que Rada fue, es y será "lo más grande del Uruguay, como artista, como persona, como amigo".

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Andrés Ciro, líder de la banda argentina Ciro y Los Persas, rindió homenaje al legendario músico uruguayo al destacar su aporte en la música rioplatense; lo definió como "la mejor voz en español" y "un artista irreemplazable e inimitable".

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Por otra parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, lo describió como "alegre, comprometido y talentoso" y lo recordó "con la mayor de las alegrías, como lo pidió siempre".

Por suerte nos marca el ritmo desde hace mucho, a todo el pueblo uruguayo.

Alegre, comprometido y talentoso.

Un exponente de nuestra cultura, generoso, que siempre estuvo donde y cuando su país lo necesitó.



A pesar del dolor, el recuerdo es con la mayor de alegrías, como lo… pic.twitter.com/1Neo063mTc — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 26, 2026

Desde la lista del MPP compartieron videos y fotos donde se ve a Rada junto con José Mujica, acompañados por la frase: "Uruguay pierde a uno de los imprescindibles".