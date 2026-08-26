"Se fue un pedazo del cielo del Uruguay": la despedida de Jaime Roos a su "maestro y héroe" Ruben Rada

El músico Jaime Roos despidió a su " maestro y héroe " Ruben Rada en un mensaje enviado a El Observador tras la muerte del artista, que falleció este miércoles a los 83 años .

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" Se fue Rada, mi maestro y héroe, amigo querido. Se fue un pedazo del cielo del Uruguay ", afirmó Roos.

Y agregó: " Se hace muy difícil tomar conciencia de que nos hemos quedado sin él. Dolor y angustia. Mis condolencias a su familia y seres queridos ".

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Ambos músicos estuvieron distanciados durante años , una situación de la que hablaron en su momento. "Con Jaime estuvimos peleados por terceros, por un comentario que hizo un periodista. Un boludo me preguntó en un reportaje '¿tocarías con Jaime?' y dije que no porque tiene una personalidad tremenda y si tocás con Jaime es él el que decide qué es lo que tenés que hacer", recordó años atrás Rada.

Si bien pasaron un "montón de años" —al decir de Rada entonces— tiempo después se reencontraron y se dieron un abrazo.

Ya en 2012 habían tenido una reconciliación televisiva, en el programa Décadas de Canal 12, durante una edición especial. Allí, la conductora Victoria Rodríguez preguntó directamente si ambos habían estado "peleados".

"Peleados no, distanciados … Hubo un distanciamiento tonto", respondió Roos. Y le dijo a Rada: "Vos nunca me hiciste nada a mí y yo no creo haberte hecho nada a ti; y así es muy fácil reconciliarse".

La escena fue recordada por el periodista Nelson Fernández en una nota de La Nación publicada en julio de 2012, el día después de la emisión del programa.

La única colaboración musical entre ambos fue Candombe de reyes una canción de Roos incluida en el disco Sur de 1987.

Tocaron juntos, en 1988, cuando Roos invitó a Rada a un show que daría en Varadero (Cuba) y volvieron a compartir escenario en los años sucesivos.

También compartieron escenario en 1991 en un homenaje a John Lennon en el estadio Luis Franzini a diez años de su asesinato.

Allí tocaron y cantaron juntos All you need is love que luego se incluyó en el disco El puente de Roos.

En 1996, por ejemplo, Roos dijo en una entrevista con Aldo Novick que el show de Opa en el cine Plaza en el que ambos habían tocado juntos como invitados había sido uno de los mejores momentos de su vida.

"Fue —sin lugar a dudas— la mayor emoción musical de mi vida. Luego pasaron tantas otras cosas importantes y gratas pero, como aquel momento, estoy seguro que no hay otro", dijo en 1996.